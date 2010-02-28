100 هزار خیر در کشور در مدرسه سازی مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدرضا حافظی در چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان آبیک اظهار داشت: خیرین انسانهای والامقامی هستند که با تامین فضاهای آموزشی مورد نیاز دانش آموزان زمینه اعتلای فرهنگ را در اقصی نقاط میهن اسلامی فراهم کرده اند.

وی افزود: مشارکت و گام برداشتن در مسیر خیر لیاقت می خواهد و نیکوکاران برگزیدگان الهی هستند که با اهدا کمکهای مالی ضمن مشارکت در ساخت مدرسه همکار خوبی برای دولت در تعیلم و تربیت و توسعه فضاهای آموزشی بشمار می روند.

حافظی با اشاره به پیشرفتهای علمی و فناوری ایران اسلامی در دهه های اخیر و به ویژه انرژی هسته ای بیان کرد: به رغم تبلیغات دروغین استکبار به تمایل ایران در استفاده از سلاح هسته ای باید گفت آموزه های دینی به ما هرگز اجازه نمی دهد که فکر منفی داشته باشیم بلکه ما بدنبال انفجارعلمی هستیم و امروز هر مدرسه که خیری می سازد و زمینه تحصیل دانش آموزی را در روستا یا نقطه ای محروم فراهم می کند به منزله بمبی علمی است که جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کمک خیرین از مرز 700 میلیارد تومان گذشت

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور یادآور شد: در سال اول شروع فعالیت جامعه خیرین در کشور حدود 17 میلیارد تومان مشارکت مردمی داشتیم و امروز با گذشت 12 سال از شکل گیری این نهاد و در سال 88 این میزان با استقبال خوب مردم خیر و نیکوکار کشور به بیش از 733 میلیارد تومان رسیده است.

وی با اظهار خرسندی از مشارکت خوب خیرین استان قزوین در ساخت مدرسه به ویژه در روستاها تصریح کرد: خوشبختانه 92 درصد کمک خیرین در استان محقق شده که بیانگر مشارکت خوب نیکوکاران منطقه در ساخت مدارس دراستان قزوین است.

حافظی اظهار امیدواری کرد که تا اردیبهشت ماه سال آینده با تحقق 100 درصدی تعهدات خیرین بخشی از مشکلات فضای آموزشی مدارس استان برطرف شود.