سهم هر تهرانی از مسجد تنها 12 سانتیمتر/ پخش اذان از بلندگوی پارکها

حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در راستای رسیدن به چشم انداز" تهران ام القرای جهان اسلام" به عنوان بازوی مشورتی شهردار تهران با هدف توسعه معنوی و اخلاقی با توجه به منویات مقام معظم رهبری برای رسیدن تهران به هویت اسلامی- ایرانی برای پایتخت جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال 1386 تأسیس شد.

حجت الاسلام ناصحی گفت: عمده فعالیتهای مرکز به فعالیتهای دینی، حوزه های علمیه و مراکز دینی و همچنین علما و روحانیون مرتبط است و در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری انجام می شود، به طوری که پس از تأسیس این مرکز با هدف تعمیر، تکمیل و تجهیز وارد 2 هزار مسجد در سراسر تهران شده است.

بهسازی مساجد جزئی از حقوق شهروندی است

وی تأکید کرد که این مرکز تعمیر، تکمیل و تجهیز مساجد را که با هدف آبادانی مراکز دینی انجم می شود جزء حقوق شهروندی می داند که پس از مطرح شدن درخواست از سوی ائمه جماعات و هیئت امنای مسجد این درخواست از سوی کارشناسان بررسی شده و کار آغاز می شود اما در این فرآیند باید یادآور شد که مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران تنها بخشی از هزینه های آن را تأمین کرده و بخش دیگر را به مشارکت مردمی واگذار می کند.

فعالیت در راستای ارتقای جایگاه مساجد نوعی سرمایه‌گذاری است

مشاور شهردار تهران گفت: در سال گذشته حدود 20 میلیارد تومان برای تعمیر، تجهیز و تکمیل مساجد سرمایه‌گذاری کردیم. ما برای اعلام این مبلغ از واژه هزینه استفاده نمی کنیم چرا که آن را کار خیر تلقی کرده و از آن باعنوان سرمایه گذاری یاد می کنیم. این فعالیتها با هماهنگی و همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد ، سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج مساجد و کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و مساعدت شهرداری تهران صورت می گیرد.

حجت الاسلام ناصحی تصریح کرد: این مرکز در حال حاضر 40 باب مسجد در دست احداث و ساخت در نقاط مختلف شهر دارد که از این تعداد 11 مسجد تکمیل شده است و انتظار می رود 29 مسجد باقی مانده به تدریج ساخته شوند.

سهم هر تهرانی از مسجد تنها 12 سانتیمتر

حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی یادآور شد: از سال 75 تا امروز قریب به یک میلیون و نیم تا دو میلیون نفر به سن تکلیف رسیده اند اما از طرف دیگر به مساجد اضافه نشده است، با مقایسه ای آماری در می‌‍یابیم که که سهم هر تهرانی از مسجد تنها 12 سانتیمتر است.

وی با اشاره به اینکه ارتباط مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران با حوزه های علمیه این شهر بسیار نزدیک و تنگاتنگ است گفت: در سال آتی در خدمات عمرانی ما تغییری ایجاد نمی شود اما قرار است با امکانات و بودجه بیشتر نسبت به سال 88 وارد عمل شویم.

ساخت نمازخانه های متعدد در معابر عمومی

رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران تصریح کرد: در نظر داریم نمازخانه های کوچکی را معابر عمومی ایجاد کنیم که از نظر جغرافیایی این مساجد در منظر مردم قرار بگیرند، چرا که عموما ظهرها پس از نماز جماعت در مساجد بسته می شود و اگر فردی بعد از زمان نماز جماعت بخواهد نماز بخواند فضایی در اختیار نخواهد داشت از این رو ما مصمم هستیم در سال آتی بیش از 250 نمازخانه در شهر تهران ایجاد کنیم.

ساخت نمازخانه در تمام پارکها

سال آینده در سه نوبت صبح، ظهر و مغرب نوای اذان از بلندگوهای مساجد طنین انداز می‌شود.

وی همچنین گفت که قرار است سال 89 در تمام پارکها مسجد و نمازخانه ساخته شود، تا کنون بیش از 100 نمازخانه در پارکها احداث شده و در سال آینده در تمام پارکها نمازخانه خواهیم ساخت. امسال در چهار ضلع میدان آزادی چهار نمازخانه کوچک ساخته ایم. در سال آتی در نظر داریم که اذان به صورت صبح، ظهر و مغرب از بلندگوهای تمام پارکها پخش شوند.

رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران اظهار داشت: همچنین در هفته وحدت در 600 مسجد شهر تهران و تمام حوزه های علمیه مراسم هفته وحدت با برگزاری جلسات سخنرانی، همایش، نمایشگاه و اهدای جوایز به مسابقات برگزار می شود، این مراسم نمونه ای از برنامه های مساجد است که در تمام مناسبتهای ملی و مذهبی در بخش عظیمی از مساجد برگزار می شود.