برگی از تاریخ ایران و جهان

دهم اسفند:

ورود امام خمینی(ره) به قم پس از پیروزی انقلاب

امام خمینی(ره) پس از بازگشت پیروزمندانه به میهن اسلامی ایران، در تهران اقامت کردند تا پایه‏های حکومت اسلامی استقرار یابد. امام پس از تشکیل دولت موقت و سامان‏یابی نسبی اوضاع کشور، بنا به وعده‏ای که داده بودند دهم اسفند 1357 به کانون انقلاب اسلامی، یعنی قم عزیمت کردندد.

امام 11 ماه بعد در اثر ابتلا به بیماری قلبی، در دوم بهمن 1358 به تهران بازگشتند و از آن پس، به علت ضرورت رهبری نظام اسلامی از نزدیک و لزوم حضور ایشان در مرکز کشور، تا پایان عمر پر بار خویش در تهران اقامت داشتند.

افتتاح ضرابخانه مجهز

در چنین روزی در سال1310هجری شمسی اولین ضرابخانه دولتی کشور مجهز به دستگاههای چاپ اسکناس و ضرب سکه آغاز به کار کرد . این ضرابخانه روزانه مقادیر بسیاری سکه ضرب می‎کرد.

در حال ضرب سکه و انتشار اسکناس از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی است .

تأسیس اداره کل هواشناسی



سال1337هجری شمسی مجلس شورای ملی قانون تأسیس اداره کل هواشناسی ایران را تصویب کرد .



بر اساس این قانون سازمانی به همین نام تحت نظارت وزارت راه و ترابری شکل گرفت . این سازمان در حال حاضر به عنوان یک سازمان که عضو سازمان هواشناسی جهانی نیز هست در حوزه های مختلف هواشناسی فعالیت می کند.

آغاز حمله موشکی به تهران

درچنین روزی در سال 1366 نخستین حملات موشکی عراق به تهران آغاز شد . رژیم بعثی عراق پس از آنکه خود را در جنگ رو در رو با رزمندگان اسلام ناتوان دید نهایتا به جنگ شهرها روی آورد و با پرتاب موشک علیه شهر های مسکونی خواستار تغییر نتیجه جنگ به نفع خود شد . این حملات ابتدا با پرتاب چند موشک در روز آغاز شد که در روز های آتی دفعات و شمار موشک های آن افزایش یافت .

چهاردهم ربیع الاول:



درگذشت آیت الله کوهستانی



در چنین روزی در سال 1391 قمری عالم بزرگوار آیت الله حاج شیخ محمد کوهستانی مازندرانی دیده از جهان فروبست . از وی آثاری چند در حوزه علوم اسلامی به جای مانده است .

هلاکت یزید ابن معاویه

سال 64 قمری یزید بن معاویه به هلاکت رسید . یزید با ترفند معاویه بر منصب خلافت نشست در حالی که فردی فاسد و فاقد اهلیت برای خلیفه گری بود .



او مردی بود عیاش که از سیاست و حکومت داری چیزی نمی دانست . با این حال با به راه انداختن مصائب بزرگی برای خاندان پیامبر اکرم (ص) در واقعه کربلا ، بیش از پیش فضیحت خویش را روشن ساخت .

اول مارس:

استقلال رواندا از انگلستان



در چنین روزی در سال 1921 میلادی رواندا از انگلستان اعلام استقلال کرد .

درگذشت جرج هربرت



سوم مارس سال 1633 میلادی جرج هربرت شاعر مشهور انگلیسی در سن 35 سالگی دار فانی درگذشت.