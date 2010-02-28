به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفوی در نشست با رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برپایی هشتمین هماندیشی نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور را فرصت مغتنمی برای ترسیم نقشه راهبردی فعالیتهای فرهنگی در کشورهای مختلف دانست.
مشاور رئیس جمهورعنوان کرد: برگزاری 11 کارگروه تخصصی در این هماندیشی نشانهای از عزم سازمان برای استفاده بهینه از نظرات کارشناسی در تدوین سند راهبردی فعالیتهای فرهنگی نظام در عرصه بینالملل است.
در ادامه حجت الاسلام ایمانی پور معاون امور بینالملل سازمان و دبیر هشتمین هماندیشی نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور درباره برنامههای اجلاس توضیحاتی ارائه داد.
هشتمین همایش نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از تاریخ 9 تا 17 اسفندماه با موضوع "جبهه فرهنگی و اقتدار معنوی" در مجتمع امام خمینی(ره) تهران برگزار می شود.
نظر شما