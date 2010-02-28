مشاهده فضای مجازی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراحل اولیه قرار دادن فضای سه بعدی مجموعه نیاوران بر روی سایت این مجموعه انجام شده و تا خرداد ماه سال 89 عملیاتی میشود.
در زمان حاضر کارهای مربوط به تصویربرداری و پلان فضاهای مختلف مجموعه نیاوران همچون کاخ موزهها، موزهها، درختان، محوطه باغ، فضاهای نمایشگاهی، فضاهای اداری و دیگر فضاها انجام شده است.
در مرحله بعدی قرار است این تصاویر به صورت سه بعدی بر روی پلان مجموعه قرار گیرند و آماده بارگزاری بر فضای مجازی قابل دسترس از طریق لینک سایت و پرتال شوند.
با انجام این کار بازدیدکنندگان و علاقهمندان میتوانند از طریق مراجعه به سایت مجموعه و از راه دور به صورت مجازی در محوطه باغ و کاخ موزههای نیاوران تفرج کنند و از مشاهده این فضاها در پشت سیستمهای خود لذت ببرند.
همچنین علاقمندان با مراجعه به موتورهای جستجوگر همچون گوگل و یاهو میتوانند با جستجوی واژه "فضای مجازی نیاوران" از کاخ موزههای نیاوران بازدید کنند.
مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران یکی از کاخ موزههای تهران است که بناهای این مجموعه متعلق به دوران قاجار و پهلوی است. محوطه کاخ شامل کاخ نیاوران، کاخ صاحبقرانیه، کوشک احمدشاهی، موزه و نگارخانه جهاننما، باغ کتیبهها، گلخانهها و مدرسه اختصاصی پهلوی است./118
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