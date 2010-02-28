نصب دوربین سرعت سنج در جاده های آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر اشرف‌رضایی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این دوربین ها در نقاط حادثه‌خیز محورهای مواصلاتی استان نصب شده است، گفت: از این تعداد 10 دستگاه تصویربرداری ثابت و شش دستگاه سیار است.

وی با اعلام اینکه 164 نقطه حادثه‌خیز در آذربایجان غربی وجود دارد، افزود: از این تعداد 35 نقطه حادثه‌خیز در محورهای اصلی استان قرار دارد.

وی محورهای ارومیه- مهاباد، میاندوآب - مهاباد، میاندوآب- بوکان، نقده- پیرانشهر، نقده - مهاباد، خوی- چالدران، سردشت– پیرانشهر و شاهین‌دژ- میاندوآب را از جمله محورهای پرخطر آذربایجان غربی عنوان کرد.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی با بیان اینکه بسیاری از نقاط حادثه‌خیز استان اغلب با نصب بنر، چراغ راهنمایی و نصب یک تابلو قابلیت امن شدن را دارند، اظهار داشت: در این راستا باید از طریق رسانه‌های عمومی فرهنگ‌سازی شود تا مردم با مسئولان همکاری کنند.

اشرف رضایی با اشاره به اینکه امسال در راستای ایمن‌سازی جاده‌های استان با هدف کاهش خطرات جانی 43 فقره چراغ آبی خورشیدی با هزینه اعتباری بالغ بر 250 میلیارد ریال نصب شد، ادامه داد: متاسفانه با گذشت کمتر از 10 روز از نصب این چراغ ها 13 فقره مفقود شد.

وی کندن چراغها توسط رانندگان متخلف به دلیل عدم اطلاع رسانی و عدم آگاهی با کارکردهای این چراغها و سرقت توسط چادر نشینان اطراف جاده ها را مهمترین عوال مفقود شدن چراغها برشمرد.

دستگیری دو نفر زور گیری در مهاباد

رئیس اداره اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی نیز در ادامه این نشست از شناسایی و دستگیری دو نفر زور گیر شهرستان مهاباد طی هفته گذشته توسط پلیس آگاهی شهرستان خبر داد و گفت: به دنبال اعلام شکایت فردی مبنی بر اینکه توسط دو نفر و با تهدید چاقو مورد زورگیری قرار گرفته و مبلغ دو میلیون ریال از وی اخاذی شده است، ماموران پلیس آگاهی وارد عمل شدند.

علی جدیدی با اشاره به اینکه ماموران آگاهی پس از اخذ مشخصات ظاهری متهمان از فرد شاکی و با انجام برخی اقدامات فنی پلیس موفق به شناسایی و دستگیری هر دو متهم شدند، افزود: در بازجویی‌های به عمل آمده نامبردگان به عمل مجرمانه خود اعتراف کرده که پرونده مقدماتی در این زمینه تنظیم و به همراه دو طرف تحویل مقام قضایی شد.

وی در ادامه همچنین از انهدام شبکه بزرگ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در میاندوآب طی این مدت خبر داد و بیان داشت: در پی وصول اخبار و اطلاعات متعددی مبنی بر اینکه فردی به اتفاق دو نفر از بردارانش در میاندوآب با تشکیل باندی اقدام به وارد کردن انواع مواد مخدر از شرق کشور کرده و در شهرستان‌های همجوار توزیع و به فروش می‌رسانند ماموران این یگان با تشکیل اکیپی ویژه اقدام به بررسی صحت خبر کردند.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه در تحقیقات صحت خبر به ماموران محرز و مشخص شد نامبردگان با جاسازی محموله در خودروهای سنگین و زیر بار کالای مجاز، مواد مخدر را به میاندوآب وارد می‌کنند، خاطر نشان کرد: پس از یک ماه کار اطلاعاتی شبانه‌روزی، سرکرده باند به همراه دو نفر از برادرانش توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و میاندوآب شناسایی شده و تحت نظر قرار گرفتند.

جدیدی ادامه داد: پس از چند ساعت تعقیب، مراقبت و اطمینان از اینکه نامبردگان قصد انتقال مواد در پوشش قطعات یدکی خودرو را دارند هر سه متهم طی عملیات غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی از خودرو مقدار 68 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند.

وی گفت: در این زمینه دو دستگاه خودرو توقیف و تحقیق از نامبردگان به منظور شناسایی و دستگیری همدستان و کشف احتمالی مواد مخدر دیگر ادامه دارد.