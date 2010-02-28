"سیگار خیس"بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد وبررسی نمایش"سیگار خیس"به کارگردانی امیر پاکزاد که در بخش آزاد یازدهمین جشنواره سراسری تجربه شرکت کرده‌بود برگزار شد.

در این نشست که اجرای آن برعهده رضا آقاشریفیان بود امیر پاکزاد کارگردان نمایش، سحر ناسوتی مشاور کارگردان بهناز نادری وعلیرضا پاکزاد بازیگران "سیگار خیس" و امین‌عظیمی وانور سبزی به عنوان منتقد حضور داشتند. در ابتدا آقا شریفیان وعظیمی دیدگاه‌های خود رادر ارتباط با نمایش مطرح کردند.

درادامه این نشست امیر پاکزاد درباره چگونگی شکل‌ گیری "سیگار خیس" توضیحاتی را ارائه کرد و گفت که برای اجرای این نمایش از تمثیل استفاده کرده وشخصیتهایش را به کشوری دور از ایران برده است تا با ایجاد موقعیتی خاص بتوانند دیدگاه‌های اجتماعی، سیاسی وروانی خود را عرضه کنند.

عظیمی منتقد مراسم هم گفت : در ابتدا نمایش بسیار قدرتمند است اما در ادامه هرچه به پایان نزدیک می شویم شخصیتها خلوص خود را از دست می‌دهند. من با دیدن این نمایش به یاد کتاب"دوزخ" ژان پل سارتر افتادم که در آن کتاب نیز سرنوشت چند شخصیت در یک موقعیت خاص به یکدیگر گره‌خورده‌بود.

در پایان این نشست تماشاگران نمایش به طرح دیدگاه های خود درارتباط با "سیگار خیس" پرداختند.