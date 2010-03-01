مراسم معارفه فرماندار جدید فیروزکوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در فیروزکوه، شامگاه یکشنبه مراسم تودیع و معارفه فرماندار فیروزکوه در سالن همایشهای اداره ارشاد این شهرستان و با حضور استاندار تهران، فرماندار پیشین و برخی از مسئولین محلی این شهرستان برگزار شد.

فرماندار جدید شهرستان فیروزکوه در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: پذیرش مسئولیت و خدمتگزاری به مردم وظیفه ای سنگینی خواهد بود که امیدوارم با تلاشی بی وقفه ثمره مفیدی از آن حاصل شود.

سعید افشار نادری که پیش از این در سمت معاون اداری مالی فرماندار شهرستان دماوند فعالیت می کرد، خاطرنشان کرد: شهرستان فیروزکوه از قابلیتهای مختلف جذب توریست و کشاورزی بهره مند است.

این مسئول اظهار داشت: وجود 21 درصد از اراضی تفرجگاهی و کشاورزی استان تهران در این شهرستان می تواند آن را به یک مرکز توریستی مناسب و استقرار در شعاع بیش از 120 کیلومتری فیروزکوه را به بستر صنعتی مهمی برای صنایع مختلف بخش خصوصی مبدل سازد.

در پایان این مراسم از زحمات ابراهیم کسائیان تقدیر شده و سعید افشار نادری به عنوان فرماندار جدید فیروزکوه معرفی شد.

شهرستان فیروزکوه در 120 کیلومتری پایتخت و در جوار استان مازندران و شهرستان دماوند واقع شده است.