به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف بررسی وضعیت قرآنی کشور، ارائه سیاستها و برنامه های جدید مرکز، بررسی مشکلات، موانع و ارئه راهکارها در زمینه مسائل آموزشی، نظارتی و حمایت و برگزاری کارگاه های مهارت افزایی و ارتقای سطح علمی کارشناسان قرآن و عترت برگزار می شود.

در این همایش دو روزه ، کارشناسان قرآنی علاوه بر آشنایی با رویکردهای جدید مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور به بررسی نمایشگاه ها و جشنواره های قرآنی استان ها می پزدازند.

از دیگر برنامه های این همایش می توان به تشریح برنامه های واحد نظارت و ارزیابی، واحد عمران و تجهیز موسسات قرآنی، واحد بیمه و تکریم خادمان قرآن کریم، واحد صدور مجوز موسسات قرآنی و برنامه های واحد آموزش و تربیت نیروی انسانی توسط مسئولین مختلف مرکز اشاره کرد.

همچنین در حاشیه این نشست، کارگاه های آموزشی آشنایی با اصول و مبانی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی با رویکرد قرآنی، ارائه روش های تدبر در قرآن کریم، آموزش تکنیک های نظارت و ارزیابی فعالیت های قرآنی و آشنایی با شیوه های انتقال مفاهیم قرآن کریم نیز برای کارشناسان قرآنی در نظر گرفته شده است.

