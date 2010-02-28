به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پیش نویس دستورالعمل فعالیتهای فرهنگی– تبلیغاتی برای اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی پس از بحث و تبادل نظر نهایی شد.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در این نشست که با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و به ریاست ابوالحسنی معاون بانکی، بیمه و شرکت های دولتی برگزار شد اعضا به بحث و تبادل نظر در خصوص مفاد دستورالعمل فعالیت های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی پرداختند و نظریات اصلاحی دستگاه های اجرایی و اعضای کمیسیون تخصصی شورای عالی اصل (44) قانون اساسی در خصوص پیش نویس اولیه دستورالعمل فعالیت های فرهنگی- تبلیغاتی اخذ و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این پیش نویس در چهار محور توسعه بینش فرهنگی جامعه نسبت به لزوم تحدید نقش دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی، ارتقاء و گسترش باور و فرهنگ عمومی نسبت به انجام فعالیت های اقتصادی به شکل تعاونی، توسعه و ترویج فرهنگ رقابت ومنع انحصار وهمچنین توسعه وگسترش فرهنگ اسلامی دراجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تدوین و نهایی شده است و مقرر شد در جلسه آتی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی از سوی کمیسیون ارایه و توسط شورا تصویب شود.

همچنین برنامه سال آینده کمیسیون تخصصی در دست تهیه است که در جلسه پایانی کمیسیون در سال 1388 مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.