شبیخون اعتقادی توطئه جدید دشمنان/ استکبار در پی جدایی دین از زندگی است

آیت الله محمد علی تسیخری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و نایب رئیس اتحادیه بین المللی علمای مسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با چالشهای پیش روی تقریب مذاهب اسلامی اظهار داشت: به طور طبیعی بزرگترین چالشی که در رابطه با مسئله وحدت وجود دارد حرکتهای استکباری است که سعی می کنند امت اسلامی را از طرفی پاره پاره کرده و تمام معیارهای فرقه ها را چون مذهبی، جغرافیایی، نژادی و حتی مسائل زبانی را مطرح می کنند تا این امت را متفرق کنند و قسمتی از این امت را برعلیه قسمت دیگر بشورانند.

پیشرفت و توسعه کشورهای اسلامی خطری برای دشمنان اسلام

وی افزود: حرکتهای استکباری به طور جدی سعی می کنند مسئله عقب ماندگی جهان اسلام را پیگری کرده و تلاش می کنند این امت در زمینه علوم، زمینه های مختلف تمدنی، نظامی ، اقتصادی و فرهنگی عقب مانده باشد و به تکنولوژی جدید دستیابی نداشته باشد و درحال حاضر به وضوح مشاهده می کنیم که حرکت علمی جمهوری اسلامی به سوی پیشرفت و استفاده از انرژی اتمی برای اهداف مسالمت آمیز چگونه با سر و صدای مخالفان در دنیا همراه شده است.

استکبار در تلاش برای دوری دین از زندگی مردم است

آیت الله تسخیری همچنین یادآور شد که استکبار به شدت در رابطه با جدایی دین از زندگی تلاش می کند و تاحدودی هم موفق شده است. آنها تلاش می کنند دین را از زندگی دور کنند و فعالیتهای دینی را در امور فردی نگاه دارند ، به ترویج سکولاریسم و دوری دین از سیاست بپردازند که البته آنها هم در این رابطه با چالشهایی چون مقاومت مسلمانان در رابطه با دوری دین از زندگی خود مواجه هستند.

شبیخون اعتقادی حربه جدید دشمنان اسلام

نایب رئیس اتحادیه بین المللی علمای مسلمان گفت که استکبار همچنین تلاش می کند از راه شبیخون فرهنگی و اعتقادی رذائل اخلاقی را در جامعه ترویح کرده و مانع به روز بودن دانشگاه های اسلامی شود.

تسخیری تأکید کرد: امت اسلامی باید انسجام و وحدت خود را بدست آورد تا بتواند از طرفی در زمینه های مقابله با چالشهای غربی و از طرف دیگر در راستای تحقق اهداف بزرگ امت که اسلام آن را ترسیم کرده فعال باشد این وحدت و انسجام می تواند به رفع خلأ داخلی امت اسلامی و ریشه کن شدن مشکلاتی چون فقر و بیماری منتهی می شود و هماهنگی مطلوب میان جهان اسلام حاصل خواهد شد.

وی گفت: اقلیتهای اسلامی یک سوم از کل جمعیت مسلمانان جهان را تشکیل می دهند و از افرادی تحصیل کرده برخوردار است که دارای قدرت هستند. از این رو باید از سویی بین خود اقلیتها انسجام قوی به وجود آورد و از طرف دیگر میان این اقلیتها و کل امت رابطه قوی به وجود آید.

تسخیری تأکید کرد: این اقلیتها همچنین باید مبلغ عملی اسلام باشند. نمونه کامل یک مسلمان خوب و آگاه را به جامعه غیر مسلمان نشان دهند تا به طور طبیعی به واسطه حضور خود در جهان غیر اسلامی نقش مبلغ را ایفا کنند.