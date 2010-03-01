رویدادهای فرهنگی امروز

شعرهای اجتماعی "همصدا"

جشنواره سراسری شعر اجتماعی "همصدا" 10 اسفند را به عنوان آخرین مهلت دریافت آثار اعلام کرد.



این جشنواره در دو بخش کلاسیک و آزاد صرفا با محتوای اجتماعی برگزار می‌شود.

دبیرخانه جشنواره در قم‌‌، کیلومتر ۵ جاده قدیم قم – تهران، بعد ازترمینال، دانشگاه تهران پردیس قم، اداره امور فرهنگی و فوق برنامه، واقع است .

جشنواره کتاب سال غنی‌پور در حوزه هنری

مراسم نهمین دوره جایزه کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور در حوزه هنری برگزار می‌شود.



دبیرخانه جایزه غنی‌پور در اردیبهشت ماه همز‌مان با شروع نمایشگاه کتاب اقدام به تهیه کتابهای منتشر شده در سال 1387 کرد و از میان آنها به داوری در دو بخش "بزرگسال" و "کودک و نوجوان" پرداخت که نتیجه آن طی این مراسم اعلام می‌شود.

داوری این دوره از جشنواره را جواد محقق، ابراهیم زاهدی مطلق،عباس قدیر محسنی، فرخنده حق‌شنو، علی‌الله سلیمی و محمد مهدوی شجاعی بر عهده داشتند.

مراسم اختتامیه نهمین دوره جایزه ادبی غنی‌پور ساعت 16:30 در سالن مهر حوزه هنری به نشانی خیابان حافظ، نبش سمیه برگزار خواهد شد.

"از چهارده سالگی می‌ترسم" نقد می‌شود



دویست و هفتاد و دومین نشست کانون ادبیات ایران با نقد و بررسی مجموعه داستان "از چهارده سالگی می‌ترسم" نوشته حسن محمودی برگزار می‌شود.



نشست بررسی کتاب "من از چهارده سالگی می‌ترسم" ساعت 16 در کانون ادبیات ایران واقع در خیابان مفتح جنوبی،‌ روبروی ورزشگاه شیرودی،‌ کوچه اردلان شماره 25 برگزار می شود.

پرورش خلاقیت به کمک بازیهای وانمودی

سرای اهل قلم در روز امروز از ساعت 16:30 تا 18:30 با نقد و بررسی کتاب "پرورش خلاقیت به کمک بازیهای وانمودی" میزبان علاقمندان به مقولات روانشناسی و پرورشی است.

در این نشست دکتر مجیب، دکتر فتاح آبادی و دکتر علیزاده شرکت می‌کنند.

مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم کوتاه ترافیک تمدید شد



مهلت تقاضای فیلمسازان ،با هماهنگی‌های به عمل آمده با شورای برگزاری جشنواره فیلم ترافیک،مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا 10 اسفند‌ماه تمدید شد.

نخستین جشنواره فیلم کوتاه ترافیک در سه حوزه داستانی،مستند ،و پویا نمایی برگزار می‌شودو فیلم‌های تولید شده از فروردین 1358 به بعد می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتربه دفتر دبیرخانه به نشانی فرهنگسرای رازی واقع در میدان قزوین،خیابان قزوین،خیابان شهید مرادی مراجعه کنند.

آثار مکتوب وودی آلن در "دگرخند" بررسی می‌شوند



آثار مکتوب وودی آلن با نگاهی به مجموعه‌های "هرج و مرج محض" و "مرگ در می‌زند" در نشست "دگرخند" حوزه هنری بررسی می‌شوند.



در این نشست حسین یعقوبی و شهرام شکیبا به آثار مکتوب این سینماگر و طنزنویس می پردازند.

علاقمندان برای شرکت در نشست "بررسی آثار مکتوب وودی آلن" می‌توانند ساعت 16:30 به سالن شماره‌ی 2 تالار اندیشه حوزه‌ هنری واقع در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه مراجعه کنند.

برنامه چهارمین روز جشنواره موسیقی فجر



در چهارمین روز از برگزاری بیست و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر ، دوشنبه 10 اسفندماه 19 گروه موسیقی اجرای برنامه دارند.



در چهارمین روزجشنواره، فردا کنسرتها و برنامه هایی در بخش های مختلف رقابتی ، جنبی و سخنرانی در 9 تالار و سالن برگزار می شود.