به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ فیروز رضایی ظهر یکشنبه همزمان با سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی به خبرنگاران گفت: امور تربیتی به عنوان نهادی ارزشمند ‌در مقطعی مورد کم لطفی قرار گرفت اما امروز، وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهد و امسال نیز برنامه‌های این نهاد به پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری به بصیرت‌افزایی معطوف شده است.

وی با بیان اینکه امور تربیتی در هشتم اسفندماه سال 59 توسط شهید باهنر ایجاد شد،‌اظهار داشت: شهید باهنر به اتفاق شهید رجایی برای مقابله با هجمه گروهک‌ها، اقدامات خوبی انجام دادند و به این ترتیب امور تربیتی متولد شد و مربیان تربیتی نیز در این راستا با جدیت تلاش کردند و توانستند مدارس را از چنگ دشمنان درآوردند.

رضایی با اشاره به حضور چشمگیر دانش آموزان در راهپیمایی 22 بهمن و نیز هشتم دی در تبریز افزود: وقوع این اتفاق عای مبارک از پیامدهای فعالیت زیرساختی جریان امور تربیتی است.

وی با تاکید بر اینکه همکاران فرهنگی، با امکانات اندک تلاش دارند از انقلاب و باورهای دینی آن دفاع کنند،‌ افزود: معلمان تربیتی، پنجه در پنجه دشمن داشته و به خوبی می‌دانند که دشمنان می‌خواهند با رنگ‌های مختلف، جامعه ما را تحت تاثیر خود قرار دهند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ادامه داد: امروز در سه هزار و 600 مدرسه استان نماز جماعت برگزار می‌شود و ساماندهی و مدیریت نمازهای جماعت مدارس یکی از کارهای امور تربیتی است.

یادآور می شود در گرامیداشت سالروز تاسیس امور تربیتی، از تعدادی از مربیان برتر این نهاد در آذربایجان شرقی نیز مورد تجلیل قرار گرفت.