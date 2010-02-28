بازرگانی خراسان شمالی در بخش صادرات 38 درصد اُفت داشت

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد رضا کفاشی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تحریم اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران، مشکلات تولیدی، تغییرات تولیدی، از مهم ترین دلایل اُفت صادرات در این استان است.

وی رشد صادرات استان دربخش خصوصی را 146 درصد اعلام و بیان کرد: در 9 ماهه نخست امسال در این بخش 5 میلیون دلار صادرات داشته ایم.

کفاشی تقویت زیر ساخت های صادراتی وجذب بودجه برای آموزش صادر کنندگان مرز نشین را از جمله اقدامات سازمان بازرگانی در راستای تقویت بخش صادرات در استان خراسان شمالی عنوان کرد و اظهار داشت: در 11 ماهه نخست امسال این سازمان با برگزاری 7 دوره آموزشیِ تقویت بخش صادرات، آموزشهای لازم را به بازرگانان مرزنشین ارائه داده است.

وی نبود سرمایه در بخش اصناف خراسان شمالی را از عمده ترین مشکلات در افزایش روز افزون قیمت اجناس عنوان کرد و گفت: در این زمینه اکنون 125 میلیون پرونده تخلف جمع آوری شده که به سه هزارو 532 پرونده رسیدگی شده است.

وی همچنین از آغاز طرح نوروزی در 11 اسفند خبر داد و افزود: این طرح با حضور 60 اکیپ دامپزشکی، بهداشت، حمل و نقل، اتحادیه صنفی در سراسر استان اجرا می شود و تا 20 فروردین ادامه خواهد داشت.

کفاشی افزود: هم اکنون ۷۰ تن گوشت وارد استان خراسان شمالی شده است که به قیمت هفت هزارو 500 تومان در تمام فروشگاه های استان عرضه می شود.

وی برقراری نمایشگاه های عرضه کالا در استان را از دیگر اقدامات سازمان بازرگانی اعلام کرد و گفت: در این نمایشگاه ها برنج، مرغ، گوشت و لوازم البسه با قیمت های مقطوع عرضه می شود.

وی از اختصاص 250 میلیون تومان به اولین سردخانه انبار میوه از سوی سازمان بازرگانی خبر داد و گفت: این سرخانه طی سه ماه آینده به بهره برداری می رسد.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان شمالی گفت: این سردخانه دارای 6 سالن ذخیره سازی میوه و گوشت است و تاکنون 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.