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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۷

جشن میلاد النبی (ص) در مالزی برگزار می‌شود

جشن میلاد النبی (ص) در مالزی برگزار می‌شود

با فرا رسیدن ماه ربیع الاول و ایام میلاد رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع ) مراکز مختلف فرهنگی در کوالالامپور و دیگر شهر های مالزی خود را برای برگزاری مراسم جشن میلاد آماده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن واحدی رایزن فرهنگی ایران در این رابطه گفت: همه ساله مردم مسلمان مالزی و به‌ویژه علاقمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) ماه ربیع الاول را با  شادی و نشاط آغاز می‌کنند و هرچه به دهه دوم ماه نزدیک‌تر می‌شویم حال و هوای شادی و محبت نسبت به حضرت خاتم المرسلین (ص)  و ائمه معصومین (ع ) در محافل مذهبی و فرهنگی این منطقه بیشتر نمایان می‌شود.

واحدی افزود : به روایت برادران اهل سنت میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) دوازدهم ربیع الاول و به روایت اغلب مورخین شیعه هفدهم ربیع الاول میلاد آن حضرت و نیز میلاد پر برکت امام جعفر صادق (ع) است و ما در ایران این فاصله را به " هفته وحدت" نام نهاده‌ایم  و برنامه‌های گوناگون وحدت اسلامی و کنفرانسهای " تقریب مذاهب " در تهران و سایر شهر های ایران برگزار می‌گردد  و در محافل مختلف این هفته گرامی داشته می‌شود.

وی در ادامه گفت:  در مالزی روز دوازدهم ربیع الاول روز میلاد و تعطیل رسمی است . سعی می‌کنیم در برنامه‌های این ایام، پیش‌بینی برنامه ترویج و توسعه  "فرهنگ وحدت اسلامی "  نیز بشود تا نسبت به خنثی سازی بخشی از نقشه‌ها و اقدامات  تفرقه‌افکنانه بین مسلمانان مؤثر باشیم .

کد مطلب 1043072

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