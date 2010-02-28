به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن واحدی رایزن فرهنگی ایران در این رابطه گفت: همه ساله مردم مسلمان مالزی و بهویژه علاقمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) ماه ربیع الاول را با شادی و نشاط آغاز میکنند و هرچه به دهه دوم ماه نزدیکتر میشویم حال و هوای شادی و محبت نسبت به حضرت خاتم المرسلین (ص) و ائمه معصومین (ع ) در محافل مذهبی و فرهنگی این منطقه بیشتر نمایان میشود.
واحدی افزود : به روایت برادران اهل سنت میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) دوازدهم ربیع الاول و به روایت اغلب مورخین شیعه هفدهم ربیع الاول میلاد آن حضرت و نیز میلاد پر برکت امام جعفر صادق (ع) است و ما در ایران این فاصله را به " هفته وحدت" نام نهادهایم و برنامههای گوناگون وحدت اسلامی و کنفرانسهای " تقریب مذاهب " در تهران و سایر شهر های ایران برگزار میگردد و در محافل مختلف این هفته گرامی داشته میشود.
وی در ادامه گفت: در مالزی روز دوازدهم ربیع الاول روز میلاد و تعطیل رسمی است . سعی میکنیم در برنامههای این ایام، پیشبینی برنامه ترویج و توسعه "فرهنگ وحدت اسلامی " نیز بشود تا نسبت به خنثی سازی بخشی از نقشهها و اقدامات تفرقهافکنانه بین مسلمانان مؤثر باشیم .
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