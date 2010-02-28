به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال امروز یکشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در جلسه امروز شورای عالی اشتغال نظام نامه نظارتی بر بنگاههای زودبازده و کارآفرین و همچنین پیگیری نامه‌های مردمی در سفرهای استانی در خصوص درخواست اشتغال از سوی وزارت تعاون به تصویب اعضای این شورا رسید.

مسئولیت پیگیری نامه‌های اشتغالی مردم در وزارت تعاون

همچنین براساس نظام نامه نظارتی بر بنگاههای زودبازده و کارآفرین، ستادی به ریاست یکی از معاونین دستگاههای مذکور تشکیل خواهد شد که مسائل نظارتی بر این بنگاهها را به طور کامل رصد کند. براساس مصوبه دوم این شورا، وزارت تعاون نیز همچون 3 سال گذشته مسئول پیگیری نامه های مردمی در سفرهای استانی رئیس جمهور در خصوص درخواستهای اشتغال شد و دستگاهها و وزارتخانه های مربوطه نیز موظف شدند با وزارت تعاون در این خصوص همکاری های لازم را داشته باشند.

در این جلسه همچنین کلیات ایجاد پنجره کسب و کار که پیشنهاد وزارت کار بود به تصویب شورای عالی اشتغال رسید و قرار شد کارگروهی در این خصوص تشکیل و براساس نظام نامه ای موارد قوت و ضعف آن استخراج و مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

اجرای پایلوت کارت اعتباری کارمندان

همچنین مقرر شد تعدادی از استانداران عضو این کارگروه شوند تا این نظام نامه به طور کامل تدوین شود. در ابتدای این جلسه اعضای شورای عالی اشتغال گزارشی از عملکرد کارگروههای تخصصی و همچنین آمادگی نهادهای اجرایی در خصوص طرح کارت اعتباری ویژه کارکنان دولت ارائه کردند و سایر اعضا نیز به بیان دیدگاه خود در این خصوص پرداختند.

براساس مصوبه این شورا قرار است طرح کارت اعتباری ویژه کارکنان دولت به صورت پایلوت در وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش اجرایی شود.

موضوع سند اشتغال از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه با استانداران سراسر کشور این سند ارائه و مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد تا براساس آن از ظرفیتهای دستگاههای مختلف برای ایجاد اشتغال در سراسر کشور استفاده شود.