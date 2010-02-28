پنج هزار تن میوه شب عید در راه بازارهای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صادق نجفی بعد از ظهر یکشنبه در آخرین نشست کمیسیون نظارت آذربایجان شرقی در سالجاری با اشاره به تدابیر گسترده اتخاذ شده در روزهای نزدیک به سال نو، از کنترل دقیق بازار و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم به صورت انبوه در این ایام خبر داد.
وی تعداد چادرهای عرضه میوه در شهرستان تبریز را 30 چادر عنوان کرد و اظهار داشت: در سایر شهرستانهای نیز به تناسب نیاز آن شهرستان مراکز عرضه میوه دایر میشود.
نجفی، برگزاری نمایشگاه بزرگ فروش بهاره را از دیگر اقدامهای انجام شده برای کنترل بازار روزهای پایانی سال دانست و گفت: بیش از 200 واحد صنفی در این نمایشگاه در رستههای صنفی البسه و پوشاک، کیف و کفش، خشکبار و آجیل، شیرین و شکلات، مواد پروتئینی و مرغ و ... حضور دارند و همزمان با تبریز در سراسر استان نیز نمایشگاههای فرروش بهاره از 18 تا 25 اسفندماه جاری برگزار میشود.
رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی، در خصوص کنترل قیمتهای جلوگیری از تخلفات احتمالی در روزهای پایانی سال نیز گفت: بزرگترین طرح نظارتی سال با عنوان طرح نظارتی ویژه نوروز با حضور بیش از 600 نفر از بازرسان بازرگانی استان، مجمع امور صنفی و ناظران افتخاری در سراسر استان اجرا می شود.
نجفی ادامه داد: این طرح از 10 اسفندماه 88 تا 20 فروردین 89 در دو بخش مرکزی کالای شامل میوه و ترهبار، آجیل و خشکبار، البسه و پوشاک، انواع شیرینی، لبنیات، گوشت قرمز و گوشت سفید، روغن نباتی، قند و شکر، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و در بخش خدمات شامل شرکتهای حمل و نقل درون شهری و بیرون شهری، واحدهای پذیرایی بین راهی، اماکن تفریحی و سیاحتی، واحدهای اقامتی و غذاخوریها اجرا میشود.
وی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از افزایش بیرویه و غیرمنطقی قیمتها و نظارت دقیق بر عرضه و توزیع کالاها و خدمات دانست و تاکید کرد: ایجاد فضای مناسب و امن برای خریدهای نوروزی اصلیترین هدف برای اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز است و با اجرای دقیق و گستردهای این طرح از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شده و در صورت مشاهده تخلف نیز برخورد قانونی میشود.
نجفی، از کاهش زمان بازرسیهای حضوری به 15 دقیقه خبر داد و افزود: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی مانند گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، کمفروشی، تقلب در کسب و حراج غیرقانونی، موراد را با شماره تماس 124 واحد رسیدگی به شکایات مردمی اطلاع دهند و بازرسان سیار در مراکز خرید و سطح شهر در کمتر از 15 دقیقه با مراجعه به محل به شکایت رسیدگی میکنند.
نظر شما