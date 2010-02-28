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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۶

امسال؛

پروانه بهره برداری 29 واحد صنعتی در آذربایجان غربی صادر شد

پروانه بهره برداری 29 واحد صنعتی در آذربایجان غربی صادر شد

ارومیه- خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی از صدور 29 پروانه بهره برداری برای واحد صنعتی طی سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اکبر طاهری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با اتمام عملیات ساخت و ساز و نصب ماشین آلات این واحدها در ماه گذشته پروانه بهره برداری آنها صادر و برای 445 نفر شغل ایجاد شده است.

وی بیان داشت: 469 میلیارد و 569 میلیون ریال جهت اجرای این طرحها سرمایه گذاری شده است.

سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی همچنین از صدور پروانه بهره برداری برای 12 واحد معدنی خبر داد و اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری این واحدها به 23 میلیارد و 502 میلیون ریال و میزان استخراج مواد معدنی از آنها به 366 هزار و 950 تن میرسد که با بهره برداری از آنها نیز برای 111 نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد شد.

آذربایجان غربی به لحاظ تنوع مواد معدنی در کشور رتبه سوم را داراست.

کد مطلب 1043078

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