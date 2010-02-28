به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، خلیل ولی زاده کامران در همایش " آذربایجان پاک" در دانشگاه تبریز افزود: جنگلهای ارسباران با وسعتی برابر با 81 هزار هکتار در شمال استان واقع شده و در تقسیم بندی سازمان ملل جزو جنگلهای بکر محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه این منطقه جزو یکی از ذخایر حیات وحش در جهان محسوب می شود گفت:‌ تبدیل شدن این جنگلها به زمینهای زراعی، مرتع و کاربریهایی که در خدمت انسان می باشند، موجب شده تا برخی از گیاهان و جانوران موجود در آن از جمله " خرس قهوه ای" که سمبل این منطقه می باشد، درمعرض انقراض قرار گیرند.

استاد دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه این جنگلها کاربرد تجاری ندارند، گفت: درختان این منطقه، کوچک و از نوع خزان کننده بوده و در هیج جای دنیا مشابه ندارد.

ولی زاده کامران، همچنین به تالاب بین المللی قوری گل اشاره کرد و گفت:‌ این تالاب زیستگاه بسیاری از پرندگان نادر دنیا بوده ولی باز هم به دلیل بی توجهی به آن، هم از نظر وسعت وهم از نظر عمق در حال کاهش است.

وی فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد حامی محیط زیست را بسیار ارزشمند خواند و گفت:‌ این تشکلها و سازمانها باید ضمن بیان مشکلات موجود به دنبال راه حل بوده و حتی اگر نتوانند مانع تخریب محیط زیست شوند می توانند روند تخریب را کاهش دهند.