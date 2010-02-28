آغاز مرحله دوم احداث مجتمع رفاهی آبگرم چالدران

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی عصر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات این مجتمع رفاهی و تفریحی گفت: عملیات اجرایی این مجتمع از سال 87 با هدف ایجاد منطقه گردشگری و استفاده بهینه از آب چشمه های معدنی موجود در منطقه در زمینی به مساحت سه هکتار آغاز شد.

محمد علیزاده بخش های مختلف این مجتمع رفاهی و تفریحی را استخر، فروشگاه ، فضای سبز، فضای بازی کودک، پارکینگ و محل استراحت گردشگران عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ساختمان استخرها و فروشگاهها به اتمام رسیده است و مابقی نیز در مرحله دوم اجرا خواهد شد.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را تاکنون چهار میلیاردریال اعلام کرد و گفت: در اجرای مرحله دوم دو میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی و استانداری هزینه خواهد شد.

پورقدیمی شهردار شهر چالدران نیز در این جلسه از رفع مشکل راه ارتباطی به این آبگرم خبر داد و گفت: از سال آینده محور ارتباطی به این منطقه با همکاری فرمانداری و اداره راه ترابری و شهرداری چالدران بطول دو کیلومتر بهسازی و آسفالت خواهد شد.

مجتمع رفاهی و تفریحی چشمه های آبگرم چالدران با خواص بسیار درمانی در پنج کیلومتری چالدران واقع شده و هر ساله تعداد بسیاری از گردشگران از آن بازدید می کنند.