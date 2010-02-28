حسین توکلی درگفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ‌به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبانی که تاکنون برای ثبت‌نام در آزمون کاردانی به کارشناسی اقدام نکرده اند با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مهلت ثبت نام تا روز سه شنبه 11 اسفندماه تمدید شد.

وی افزود: داوطلبان می توانند در روزهای دوشنبه 10 و سه ‌شنبه 11 اسفندماه منحصرا در باجه های مرکزی شهرستانهای مختلف کشور از ساعت 8 صبح تا ساعت 19 (7 بعدازظهر) روزهای مذکور، نسبت به دریافت مدارک ثبت نام اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش گفت: در شهرستان تهران نیز از ساعت 8 صبح تا ساعت 19(7 بعدازظهر) روزهای مذکور مدارک ثبت نام منحصرا در مناطق پستی11، 13 ،14، 15، 16 ، 17، 18 و 19 توزیع می شود.

وی تأکید کرد: داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون مذکور که کارت اعتباری ثبت نام را تا تاریخ 11 اسفندماه دریافت می کنند، می توانند تا ساعت 24 روز سه‌ شنبه 11 اسفندماه با مراجعه به نشانی پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام اینترنتی در آزمون مذکور اقدام کنند.

به گزارش مهر، کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه 4 مرداد بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌ گیرد تا داوطلبان بتوانند نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1389 بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده در صبح وعصر روز پنجشنبه 7 مردادماه برگزار خواهد شد.