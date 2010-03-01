تمام نخبگان و چهره های ماندگار شهریار به فرمانداری مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار،‌ احمد ربیع زاده ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان در فرمانداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور ثبت اطلاعات نخبگان، چهره های ماندگار شهرستان، برگزیدگان المپیادهای مختلف، شخصیتهای فرهنگی، جانبازان و ایثارگران، مخترعان و در مجموع تمامی افرادی که در بخشهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری و ورزشی فعالیت می کنند، فرمانداری دعوت می کند که به بانک اطلاعاتی مستقر در فرمانداری مراجعه و اطلاعات خود را در آن ثبت کنند.

وی افزود: تمامی اطلاعات این افراد به صورت مدون در کتابچه ای منتشر می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین در اجرای برنامه ها، از طرح های پیشنهادی این افراد در بخشهای مختلف استفاده و در صورت مفید بودن به مرحله اجرا در می آید.

ربیع زاده بیان داشت: حمایت معنوی و در برخی موارد حمایت مالی از طرحهای این افراد از اولویتهای فرمانداری است.

فرماندار شهرستان شهریار عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح نخبه پروری در شهرستان، افزایش اعتماد به نفس آنان به منظور ارتقا فعالیتهایشان و ... است.

وی اعلام کرد: ما متعقد هستیم که نیروهای جوان و دانشگاهی می توانند در بسیاری از بخشها ایده های مطلوب و مناسبی را ارائه دهند، هم اکنون در شهریار دانشجویان زیادی مشغول به تحصیل هستند که با اجرای این طرح به طور قطع آنان نیز استقبال می کنند.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.