پشت پرده بحران دار فور در گفتگوي مهر با سفير سودان

حامد علي محمد التني سفير جمهوري سودان در تهران امروز دوشنبه در گفتگو با بخش بين الملل خبرگزاري مهر، بر توانايي كشورش براي مقابله با تجاوز احتمالي آمريكا و انگليس تاكيد كرد.



سفيرسودان گفت : آمريكا و انگليس به خاطر منافعشان دردارفور اقدام به بزرگنمايي اين مساله و تشديد بحران كردند.



وي افزود: آمريكا در بن بست و باتلاق عراق گرفتار شده است وگمان نمي كنم كشورهاي بحران زده اي مثل آمريكا و انگليس كه هم اكنون خود درگير بحران عراق هستند، خود را وارد مساله ديگري كنند.

التني درباره دخالت قدرت هاي بزرگ در اين مساله گفت : قدرت هاي بزرگ مانند آمريكا و انگليس به علت منافعي كه در دارفور دارند بدون در نظر گرفتن پيشرفت هاي سودان درباره حل اين بحران، اقدام به بزرگنمايي اين بحران كردند و آن را به يكي از بزرگترين بحران ها در سطح جهان تبديل كردند.



التني گفت: مهلت 30 روزه شوراي امنيت به گواه بسياري از شخصيت ها و كارشناسان بين المللي براي حل بحران دارفور كافي نيست اما خرطوم تمام تلاش خود را براي هماهنگي و همكاري بيشتر با سازمان ملل براي حل بحران دارفوربكارخواهد گرفت.



وي با بيان اينكه آمريكا عامل بزرگنمايي مساله دارفور بوده و با مداخله خود در اين منطقه بحران زايي مي كند، اظهار داشت : دارفور منطقه اي در غرب سودان است كه مساحتش بيش از كشور فرانسه است و حدود 5 ميليون نفر جمعيت دارد در سال 1980 ميلادي ناگهان موجي از خشكسالي اين منطقه را گرفت و در نتيجه خشك شدن چراگاه ها و مراتع و مزارع متاسفانه فقر و تنگدستي در ميان ساكنان اين منطقه بروز كرد اين امر باعث شد باندهاي سرقت و تجاوز مجالي براي فعاليت پيدا كنند و شورشيان نيز با حمايت اسرائيل و برخي كشورهاي همسايه با سوء استفاده از اين مسائل به تشديد بحران دست زدند.



به گفته وي، اريتره و اسرائيل با حمايت از شورشيان اين منطقه تمام تلاش خود را براي تشديد بحران در اين منطقه بكار گرفتند زيرا شورشيان ارتباط نزديكي با اسرائيل داشتند.



سفيرسودان اظهارداشت : تحركات و اقدامات شورشيان كه با حمايت اسرائيل و برخي كشورهاي همسايه سودان ادامه مي يافت رنج و سختي مردم اين منطقه را دوچندان كرد.



وي با رد ادعاهاي آمريكا و اروپايي ها به اينكه شبه نظاميان جنجاويد عرب هستند، گفت: آنها در رسانه هاي خود به دروغ چنين تبليغ مي كنند كه شبه نظاميان جنجاويد اعراب هستند و به جنگ با آفريقايي ها برخاسته اند، درحقيقت شبه نظاميان همان باندهاي مسلحانه و غارتگري و كشتار هستند كه از حمايت اسرائيل و آمريكا برخوردار هستند.



التني بحراني تر شدن اوضاع دارفور را به دخالت آمريكا و اروپا و تحريكات اسرائيل مربوط دانست و گفت : آمريكايي ها كه خود در عراق به بدترين و وحشيانه ترين شيوه حقوق بشر را نقض مي كنند كه شكنجه اسراي عراقي نمونه اي از اين نقض ها است، مدعي نقض حقوق بشر و كشتار گروهي و اخراج گروهي در دارفورشده اند و در رسانه هاي خود با بزرگنمايي مشكلات دارفور دولت سودان را به نقض گسترده حقوق بشر و كشتار دسته جمعي متهم مي كنند.



سفير سودان با بيان اينكه ميان بحران آفريني آمريكايي ها در سودان و بحران سختي كه آنها در عراق گرفتار شده اند، و نيز انتخابات رياست جمهوري آمريكا رابطه وجود دارد، گفت : آمريكايي ها اكنون در عراق در بن بست سختي گرفتار شده اند كه خروج از آن واقعا دشوار است.



وي افزود: افكار عمومي آمريكا در مقابل دولت خود جبهه گيري كرده است و خواهان خروج فوري آنها از عراق است، آنها با مشكلات فراواني در عراق مواجه هستند لذا براي سرپوش گذاشتن بر ناكامي خود درعراق ومنحرف كردن افكار عمومي به ويژه مردم آمريكا از بحران خود در عراق ، به سمت بحران آفريني در سودان روي آوردند.



سفير سودان با اشاره به نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري آمريكا و نياز مبرم بوش به كسب آراي يهوديان صهيونيست و آفريقايي هاي مقيم آمريكا گفت : آمريكايي ها در سال انتخابات هستند و به آراي يهوديان و آفريقايي هاي مقيم اين كشور نياز دارند، لذا با سوء استفاده از عناوين حقوق بشر و ديگر واژه هاي دهان پركن تلاش مي كنند تا اولا افكار عمومي جهان را از مشكلات خود در عراق به سمت دارفور منحرف كنند ثانيا با توجه به اينكه منطقه دارفور منطقه غني از نظر منابع نفتي و معادن است، چشم طمع به اين منطقه دوخته اند.



سفير سودان بزرگنمايي مشكل دارفور از سوي رسانه هاي تحت سلطه آمريكا و صهيونيست ها اشاره كرد و اظهار داشت : آمريكا در رسانه هاي تحت سلطه خود با بزرگنمايي حوادث دارفور به دروغ مدعي كشتار و آوارگي ميليوني درمنطقه دارفور مي شوند.



به گفته وي، بزرگنمايي رسانه هاي آمريكايي و صهيونيستي با اهداف ناپاك صورت مي گيرد آنها با بزرگنمايي اين مسائل به دنبال توجيه اقدام احتمالي نظامي خود مي گردند اماغافل از اينكه در صورتي كه فكر حمله به سودان به سرشان بزند با پاسخ كوبنده ملت مسلمان سودان مواجه خواهند شد.



وي طرح پيشنهادي عمر البشير رئيس جمهور سودان را بهترين راه براي حل تمام مشكلات سودان از جمله جنوب و منطقه دارفور خواند كه در آن به حفظ حقوق شهروندي ، توزيع قدرت و توزيع ثروت اشاره شده است.



التني افزود: حتي ما توافق كرديم كه پس از شش سال در منطقه جنوب همه پرسي برگزار شود به اينكه آيا مردم اين منطقه خواهان جدايي از سودان هستند يا همچنان در زير چتر دولت مركزي زندگي خواهند كرد.



سفير سودان ابراز اميدواري كرد: با كمك سازمان ملل و كشورهاي عرب و مسلمان خرطوم بتواند با غلبه بر مشكلات دارفور و حل مسالمت آميز بحران در اين منطقه ضمن كوتاه كردن دستان طمع كار در اين كشور صلح و ثبات را به سودان بازگرداند.



سفير سودان درباره اين سوال كه چه رابطه اي ميان بحران دارفور با بحران عراق و فلسطين و جنگ به اصطلاح ضد تروريسم آمريكا وجود دارد، گفت : همه مي دانيم كه امسال سال انتخابات رياست جمهوري آمريكا است و دولت بوش سخت در تلاش است تا از بحران فزاينده در عراق خارج شود تا بتواند آراي آمريكايي ها بويژه يهوديان صهيونيست و آفريقايي ها را بدست آورد، لذا بحران آفريني در سودان را با هدف انحراف افكارعمومي از مشكلات و بحران اين كشور در عراق در دستور كار خود قرار داد تا شانس خود را براي پيروزي مجدد در انتخابات رياست جمهوري آمريكا افزايش دهد.



التني به تبليغات منفي و جنگ رواني آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران و اتهاماتي همچون حمايت از تروريسم و تلاش براي دستيابي به سلاح كشتار جمعي اشاره كرد و گفت: دولت آمريكا جمهوري اسلامي ايران را نيز هدف حملات خود قرار مي دهد و با متهم كردن ايران به حمايت از تروريسم سعي مي كند سرپوشي بر شكست خود در عراق قرار دهد.



وي تاكيد كرد: آمريكا و اسرائيل و برخي دولت هاي همسايه با حمايت از شورشيان جنوب وغرب اين كشور به بهانه حمايت از حقوق بشر به دنبال تجزيه سودان و از هم پاشيدگي اين كشور هستند تا به اهداف شوم خود كه همان ثروت و منابع غني سودان است، برسند.



التني يكي از علت هايي كه آمريكا و صهيونيست ها و اروپايي نوك حملات خود را متوجه دارفور كردند، وجود اكثريت جمعيت مسلمان اين منطقه خواند و گفت : آنها براي ضربه زدن به اسلام و ايجاد تفرقه و دودستگي در سودان تلاش مي كنند صهيونيست ها و آمريكايي ها برنامه هدفمندي براي تجزيه و ايجاد ناامني در سودان دارند زيرا وقتي برنامه خطرناكشان در عراق جواب نداد به اين منطقه آمدند .



وي با دروغ خواندن ادعاي حمايت آمريكا از حقوق بشر تاكيد كرد: آنها تنها به دنبال منافع خاص خود در سودان هستند و هيچ صداقتي در ادعاهاي آنها درباره حقوق بشر وجود ندارد.



سفير سودان به نقش رسانه هاي خارجي و صهيونيستي در تشديد بحران و بزرگنمايي مشكلات دارفور وانتقال اخبار نادرست و غير واقعي و تشديد جو بدبيني و تفرقه ميان اعراب و آفريقايي ها در سودان اشاره كرد و آن را يكي از ترفندهاي آمريكا واسرائيل و غرب براي ضربه زدن به سودان و تلاش براي غارت منابع اين كشور خواند.

