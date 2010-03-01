بازدید سرزده استاندار فارس از واحدهای صنفی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس طی بازدید یکشنبه خود از واحدهای صنفی مختلف از جمله میوه فروشی، سوپر مارکت، نانوایی و فروشگاه عرضه پوشاک ضمن بررسی نحوه ارائه خدمات این واحدها به مشتریان به تخلفات صورت گرفته از سوی این واحدها در رابطه با گران فروشی، عدم درج اتیکت قیمت، کم فروشی و ... رسیدگی کرد .

احمدزاده پس از احراز تخلفات صورت گرفته از سوی برخی واحدهای صنفی، دستور تعطیلی چهار واحدهای صنفی و جریمه چهار واحد صنفی و نیز تشویق یک واحد صنفی به دلیل ارائه خدمات مطلوب به مردم را صادر کرد

.

استاندار فارس در حاشیه این اقدام که در محله های مختلف شهر مورد استقبال مردم شیراز قرار گرفته بود در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی اظهار داشت: از صبح امروز تا کنون تعدادی از واحدهای صنفی سطح شهر شیراز به دلیل تکرار تخلف تعطیل شده که مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط باید اسامی این واحدها را برای آگاهی عموم از طریق رسانه ها اعلام کنند

.

احمدزاده تصریح کرد: یک واحد صنفی میوه فروشی در خیابان قصردشت تعطیل و یک واحد سوپر مارکت در میدان دانشجو به سمت بلوار ابیوردی نیز به دلیل گرانفروشی تعطیل شد

.

وی از تعطیل شدن دو واحد میوه فروشی در خیابان رودکی جنب هتل آریوبرزن و بلوار صنایع جنب خیابان فرمانداری نیز خبر داد و گفت: در شهرک صدرا فاز یک، بازار زندیه نیز یک واحد صنفی سوپرمارکت به دلیل گرانفروشی تعطیل شد

.

شخصا بازرسی از واحدهای صنفی را ادامه خواهم داد

استاندار فارس با تاکید بر اینکه خود بازرسی از واحدهای صنفی را با حضور مسئولان ذیربط و فرمانداران در شهرستانهای استان ادامه خواهد داد، گفت: اجازه نخواهم داد سودجویان و منفعت طلبان عید را با گرانفروشی و احتکار بر مردم استان فارس تلخ کنند و با متخلفین برخورد جدی و قاطع خواهد شد .

احمدزاده همچنین در حضور خبرنگاران رئیس سازمان بازرگانی و مدیر کل تعزیرات حکومتی استان نیز دستور داد شماره تلفن همراه خود را اعلام تا مردم استان از طریق ارسال پیامک تخلفات واحدهای صنفی را به آنان اعلام کنند

.

وی با بیان اینکه شماره تلفن همراه استاندار نیز آماده دریافت نظرات، پیشنهادات مسائل و مشکلات مردم استان در بخشهای مختلف است گفت: همواره آماده خدمتگزاری به مردم شریف و عزیز استان هستم

.

نماینده عالی دولت در استان فارس با تاکید بر لزوم اصلاح قانون نظام صنفی نیز خاطرنشان کرد: وجود قانون بازدارنده خوب است اما مهمتر از این، فرهنگ سازی در جامعه بوده تا مردم نیز بیش از پیش شان نظارت خود را بر مسئولان ارتقا دهند و احساس مسئولیت بیشتری در قبال مشکلات جامعه داشته و تخلفات را به مسئولان اعلام کنند

.

به مردم استان نیابت عام می دهم که تخلفات را پیگیری کنند

احمدزاده تاکید کرد: به عنوان نماینده عالی دولت در استان به تمام مردم فارس نیابت عام می دهم تا هر گونه تخلفی صورت می گیرد آنرا اعلام کنند و اگر مسئولان ذیربط پاسخگو نبودند، خود مسائل را پیگیری و با همکاری مدیران ذیربط زمینه برخورد قانونی با متخلفین را فراهم خواهم کرد .

وی در حاشیه بازدید از چند واحد صنفی عرضه پوشاک در شیراز نیز با بیان اینکه عرضه پوشاک و منسوجات باید متناسب با فرهنگ اسلامی و بومی باشد گفت: از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان آموزش و پرورش و مدیرانی که در حوزه فرهنگ مسئولیت دارند می خواهم بر جامعه نظارت فرهنگی داشته باشند تا پوشاک و البسه ای که در استان فارس عرضه می شود با فرهنگ اسلامی و ایرانی سنخیت داشته باشد

.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه نظارت فرهنگی باید با نظارت قانونی بر تخلفات واحدهای صنفی همراه باشد، گفت: تمام فرمانداران و بخشداران استان در خدمت مسئولین و مدیران ذیربط هستند تا به عنوان بازوهای دستگاههای فارس در هر شهرستان عمل کنند تا این دستگاه ها بتوانند نظارت خود را در هر حوزه اعم از فرهنگی و قانونی گسترش دهند و این موضوع را نیز به عنوان یک دستورالعمل به فرمانداران ابلاغ خواهم کرد

.

احمدزاده حضور استاندار در جمع مردم برای نظارت بر نحوه ارائه خدمات به آنان را در جهت ایجاد انضباط حداکثری حاکم بر جامعه توصیف کرد و از مجموعه مدیران استان خواست با حضور بیشتر در جمع مردم و گسترش ابعاد نظارتی در بخشهای مختلف تلاش کنند تا آرامش روانی در جامعه بیش از پیش حاکم شود

.

وی با تقدیر از همراهی مجموعه رسانه های استانی در رابطه با بازرسی های سرزده استاندار از مناطق مختلف استان نیز یاد آور شد: اگر نظارت در جامعه نباشد به طور قطع عده ای سودجو از فضای روانی جامعه در ایام خاص از جمله عید سواستفاده خواهند کرد که رسانه ها با ایفای نقش خود در عرصه اطلاع رسانی از وارد شدن ضرر به بیت المال و مردم جلوگیری می کنند

.

استاندار فارس همچنین در پاسخ به برخی اظهارنظرهای مطرح شده که شان استاندار را بالاتر از نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی مختلف در شهر می دانند، گفت: نظارت عالیه در استان را بلد و به دنبال پیگیری پروژه های بزرگ هستم اما به عنوان خدمتگزار، خود را حافظ منافع مردم نیز می دانم