به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور از ساعت 15:30 دقیقه امروز تیم های استقلال و استیل آذین در ورزشگاه آزادی تهران و به قضاوت تورج حق وردی به مصاف هم رفتند که در پایان90 دقیقه معمول دو تیم به تساوی 4 بر 4 دست یافتند.

در نیمه اول فرهاد مجیدی در دقیقه 23 برای استقلال گل زد و حنیف عمران زاده در دقیقه 26 به اشتباه دروازه آبی پوشان را بازکرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

اما در نیمه دوم فوتبال جذاب دو تیم 6 گل دیگر برای دو تیم به همراه داشت. در نیمه دوم استیل آذین ابتدا با گلهای مهدی مهدوی کیا (75) و حسین کعبی(62) از حریف خود پیش افتاد اما استقلال در دقایقی توفانی به سه گل دست پیدا کرد تا بازی باخته را با پیروزی عوض کند. سیاوش اکبرپور (75) ، حنیف عمران زاده (78) و فابیو جانوآریو(80) برای استقلال گل زدند تا این تیم 4 بر 3 از حریف خود پیش بیفتد.

اما این پایان کار نبود و در دقیقه 86 به دنبال خطای حنیف عمران زاده روی حسین کعبی داور نقطه پنالتی را نشان داد و علی کریمی با ضربه ای آرام و فنی گل چهارم را به ثمر رساند تا کار به وقت اضافه کشیده شود.