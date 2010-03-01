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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۰

ایران نماد عینی وحدت در جهان است

ایران نماد عینی وحدت در جهان است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: ایران اسلامی به رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری در مسیر وحدت گام های خوبی برداشته، بطوریکه کشور ما در عصر حاضر به عنوان نماد عینی وحدت در جهان مطرح است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ابوالفضل عامری عصر یکشنبه در همایش وحدت در گرگان افزود: رشد و توسعه جوامع اسلامی در تمامی زمینه ها با توحید و وحدت کلمه امکانپذیر است.

وی اظهار داشت: وحدت به معنای تبدیل گسستگی به همبستگی و کنار گذاشتن اختلاف نظرها و سلائق است.

وی با بیان اینکه اختلاف سلیقه ها نباید وحدت مسلمین را تحت الشعاع قرار دهد ادامه داد: هفته وحدت بهترین فرضت برای به نمایش گذاشتن قدرت مسلمانان است.

حجت الاسلام عامری، معنای وحدت واقعی را تبدیل اختلاف نظر به وحدت نظراعلام کرد و گفت: همه مسلمانان درجهان باید با یک هدف واحد به دنبال ترویج و تبلیغ دین مبین اسلام باشند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، ایجاد وحدت بین همه مذاهب و اقوام را از اهداف والای امام راحل عنوان کرد و ادامه داد: اندیشه حضرت امام (ره) براساس سیره و روش پیامبر گرامی اسلام (ص) بود.

حجت الاسلام عامری با بیان جمله ای از رسول مکرم اسلام(ص) در خصوص لزوم اتحاد بین مسلمین، تصریح کرد: اسلام به دنبال ایجاد امت واحدی است که پایه های آن بدور از تفرقه و برپایه عدالت و اخوت استوار شده باشد.

وی با بیان اینکه بیش از 50 آیه از کلام الله مجید در خصوص اهمیت وحدت است، اظهار داشت: وحدت مدنظر قرآن کریم وحدت کامل بشری است.

کد مطلب 1043107

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