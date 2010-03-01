ایران نماد عینی وحدت در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ابوالفضل عامری عصر یکشنبه در همایش وحدت در گرگان افزود: رشد و توسعه جوامع اسلامی در تمامی زمینه ها با توحید و وحدت کلمه امکانپذیر است.

وی اظهار داشت: وحدت به معنای تبدیل گسستگی به همبستگی و کنار گذاشتن اختلاف نظرها و سلائق است.

وی با بیان اینکه اختلاف سلیقه ها نباید وحدت مسلمین را تحت الشعاع قرار دهد ادامه داد: هفته وحدت بهترین فرضت برای به نمایش گذاشتن قدرت مسلمانان است.

حجت الاسلام عامری، معنای وحدت واقعی را تبدیل اختلاف نظر به وحدت نظراعلام کرد و گفت: همه مسلمانان درجهان باید با یک هدف واحد به دنبال ترویج و تبلیغ دین مبین اسلام باشند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، ایجاد وحدت بین همه مذاهب و اقوام را از اهداف والای امام راحل عنوان کرد و ادامه داد: اندیشه حضرت امام (ره) براساس سیره و روش پیامبر گرامی اسلام (ص) بود.

حجت الاسلام عامری با بیان جمله ای از رسول مکرم اسلام(ص) در خصوص لزوم اتحاد بین مسلمین، تصریح کرد: اسلام به دنبال ایجاد امت واحدی است که پایه های آن بدور از تفرقه و برپایه عدالت و اخوت استوار شده باشد.

وی با بیان اینکه بیش از 50 آیه از کلام الله مجید در خصوص اهمیت وحدت است، اظهار داشت: وحدت مدنظر قرآن کریم وحدت کامل بشری است.