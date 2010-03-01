خیرین مدرسه ساز قزوین 16 میلیارد تومان به آموزش و پرورش کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد جواد حیدری در چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان آبیک که با حضور حافظی رئیس جامعه خیرن مدرسه ساز کشور و مسئولان محلی در سالن شهید آوینی این شهر برگزار شد اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز استان قزوین در سال 85 مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون تومان و امسال 16 میلیارد تومان در ساخت مدرسه کمک کردند که این میزان در سال گذشته 273 درصد رشد داشت.

وی افزود: در سال جاری هم با تحقق 92 درصدی تعهدات خیرین مدرسه ساز در زمره استانهای برتر قرار داریم که امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه 100 درصد تعهدات محقق شود.

حیدری تصریح کرد: در حال حاضر در استان قزوین 425 مدرسه تخریبی وجود دارد و200 مدرسه نیز به مقاوم سازی نیازمند است که امیدواریم با کمکهای دولتی و مشارکت خیرین این مدارس نوسازی شود.

حجت الاسلام موسوی امام جمعه شهر آبیک هم ساخت مدرسه و کمک به توسعه علم ودانش را وظیفه ای دینی و مهم ارزیابی کرد و گفت: کارارزشمند خیرین مدرسه ساز باقیات صالحاتی است که هم جامعه را بهره مند می کند و هم توشه ارزشمندی برای آخرت انسانهای نیکوکار است.

هوشنگ اعلایی فرماندار جدید شهرستان آبیک هم با اشاره به تحولات علمی بسیار ارزشمند در کشور در سالهای اخیر گفت: امروز جهان شاهد تحول و گرایش عظیمی به اسلام است و توانایی اسلام برای اداره جهان برای بسیاری باور پذیر شده است.

وی اظهار داشت: به واسطه اسلام و انقلاب اسلامی، کشورمان به یک قطب قدرتمند به عنوان جهان اسلام در مقابل قطبی به نام نظام سلطه تبدیل شده است که دستیابی به علوم هوا، فضا و دانش هسته ای که توسط دانشمندان جوان در همین مدارس خیرین شکل گرفته مایه مباهات شده است.

فرماندار آبیک با تقدیر از خدمات ارزشمند خیرین مدسره ساز در زدودن چهره فقر در محیطهای فرهنگی و مدارس اظهار امیدواری کرد با تداوم مشارکت خیرین نسبت به تامین کمبود فضای آموزشی مدارس این شهرستان اقدام شود.

شکرالله طاهری فرماندار سابق هم جهاد مدرسه سازی بویژه در روستاها را موجب شکوفایی استعداد دانش آموزان مناطق محروم و حضور موفق جوانان همه مناطق در اداره کشور و موفقیتهای علمی دانست.

انصاری فر مدیرآموزش و پرورش آبیک هم با ارائه گزارشی گفت: شهرستان آبیک با داشتن 16هزار دانش آموز100 باب ساختمان آموزشی و 124 مدرسه دارد که در سطح استان کمترین مدارس دوشیفته را دارد.

وی افزود: در دولت نهم بیش از20 مدرسه در این منطقه ساخته شده که 20 مدرسه تخریبی در شهرستان بویژه در بخش بشاریات نیازمند کمک و مشارکت خیرین است تا همه مدارس نوسازی شود.

شهاب زاده رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قزوین هم مشارکت خیرین را در ساخت مدارس نوساز و جدید در ایجاد فضای نشاط و شادابی در بین دانش آموزان برای افزایش کیفی تحصیل موثر دانست و از خدمات آنان تجلیل کرد.

در ادامه از شش تن از خیرین مدرسه ساز شهرستان آبیک به نمایندگی از 15 خیر منطقه با اهداء لوح تقدیر شد.

درچهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان آبیک خیرین شرکت کننده با اهداء 30 میلیون تومان وجه نقد و تامین 13 هزار و500 متر مربع زمین، ساخت سه باب مدرسه در مناطق روستایی این شهرستان را تقبل کردند.

