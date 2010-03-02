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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

محقق فر به مهر خبر داد:

"راه دانش" اولین نشریه پژوهشی طلاب جوان حوزه

"راه دانش" اولین نشریه پژوهشی طلاب جوان حوزه

سرپرست اداره امور پژوهش مدارس علمیه گفت: اولین شماره نشریه پژوهشی "راه دانش" با هدف انتشار آثار پژوهشی طلاب جوان حوزه به زودی در 250 صفحه منتشر می شود.

مهدی محقق فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در اولین شماره این نشریه که با هدف ارائه مقالات پژوهشی طلاب جوان حوزه منتشر می شود  مقالات برتر برگزیدگان اولین و دومین دوره جشنواره پژوهشی طلاب جوان (جشنواره علامه حلی) منتشر می شود.

وی افزود: درشماره های  آینده این نشریه مقالات دریافتی از پژوهشگران برتر حوزه همراه با مجموعه مصاحبه های مرتبط منتشر خواهد شد.

مهدی محقق فر با تاکید بر اینکه رویکرد این نشریه علمی است گفت: اولین شماره نشریه ره نامه پژوهش با رویکرد آموزشی پژوهشی برای طلاب جوان حوزه تا پایان سال جاری منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1043109

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