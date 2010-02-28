همه ایران درحمایت از فلسطین هم‌ رای هستند/انتفاضه استراتژی درست

به گزارش خبرنگار مهر، دکترعلی لاریجانی عصر امروزیکشنبه در دومین روز از همایش "همبستگی ملی و اسلامی برای آینده فلسطین" با بیان اینکه رژیم صهیونیستی هیچ‌گاه بدون حمایت همه‌جانبه آمریکا حیات نخواهد داشت به پیام رسول‌الله(ص) که ایجاد مدینه فاضله‌ای بود که امت از پیشرفت و عدالت برخوردار باشند، اشاره کرد واظهارداشت: پیام پیامبر اکرم(ص) این بود که این امت راه ترقی دیگران را نیز مهیا کند نه همچون موجودات سیاسی تندرو که در قرن اخیر بر طبل یکجانبه‌گرایی می‌کوبند و در راه سد شدن مسیر دیگران تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه پیامبر اکرم(ص) ظلم را عامل نابودی جوامع و شخصیت انسان‌ها می‌دانستند که عصر حاضر دچار این بیماری خطرناک است، خطاب به رهبران فلسطینی گفت: حضور شما پیام‌آور مظلومیت ملت مقاوم فلسطین است که با پدیده ظلم آشکار و ظلم خفیف مواجه می‌باشد.

لاریجانی درادامه با بیان اینکه اسراییل با هدایت آمریکا بدترین رفتارها را با فلسطین داشت، اضافه کرد: دردناک‌تر آن است که این وحشیگری مدرن را تحت عنوان صلح‌خواهی پوشش می‌دهند که ستم مضاعفی بر ملت فلسطین است.

وی با یادآوری اینکه آنها با عنوان صلح‌خواهی، عراق و افغانستان را اشغال کردند، با طرح این سئوال که آیا رژیم صهیونیستی و آمریکا با این دروغ‌پردازی ظلم مضاعف به ملت‌ها نمی‌کند؟، عنوان کرد: آنها با عنوان حقوق بشر زندان گوانتانامو و ابوغریب را ایجاد کرده و وحشیانه‌ترین اقدامات را مرتکب شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنها با عنوان دموکراسی‌خواهی سرود خاورمیانه را سر دادند و با همه کشورهایی که بویی از دموکراسی ندارند، ساختند اما با حماس که با رای مردم پیروز شد نبرد کردند، تصریح کرد: آنها با ملت ایران که هر سال یک انتخابات برگزار می‌کند نیز جنگیدند و به عنوان مبارزه با تروریسم، انگ تروریست را به مردم مظلوم زدند اما در عمل به اسراییل کمک کردند که در دوبی، "المبحوح" را ترور کند و از کنار این قضایا با پررویی عبور کردند.

وی با اشاره به اینکه آنها به عنوان مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کردند اما گروه عبدالمالک را مورد حمایت قرار دادند تا در ایران جنایت کنند، خاطرنشان کرد: تمامی این موارد ظلم آشکار است و مبارزه با این موارد شدیدتر و سخت‌تر از مبارزه با کفر است چرا که مبنای آن فریبکاری است.

لاریجانی با بیان اینکه با رو شدن پرده نفاق‌آمیز آنها، ملت‌ها بیدار شدند، گفت: وزیر امور خارجه آمریکا به‌طور مرتب لغت حفظ می‌کند که در دوره‌گردی‌های منطقه‌ای که برای زد و بند می‌آید، مصرف کند و در این دوره‌ گردی‌ها مرتب از صلح، حقوق بشر و سلاح‌های هسته‌ای سخن می‌گوید اما نمی‌داند که هیچ گوشی شنوای این دروغ‌ها نیست.

وی با بیان اینکه چگونه مردم باور کنند که آنها نگران سلاح‌های کشتار جمعی هستند، گفت: این در حالی است که امروز بیش از 10 هزار بمب هسته‌ای تولید کرده‌اند. اگر آنها به دنبال هولوکاست واقعی هستند، می‌توانند آن را در هیروشیما و ناکازاکی ببینند.

نماینده مردم قم درمجلس گفت: باید مراقب بود که دراین مقطع امت اسلامی دچار فریب اهریمنی شرایط فعلی نشود و دولت فلسطین را باید برجسته کرد.

رئیس مجلس با عنوان اینکه دولت ایالات متحده با تغییرات جدید و ظاهری، در آب و هوای سیاسی به دنبال گرفتن زمان است و رژیم صهیونیستی نیز همزمان فضا را برای مردم فلسطین سخت می‌کند تا بتواند ماجراجویی جدیدی راه بیندازد، گفت: آمریکا عرضه تحقق حرف‌های خود را هم ندارد، و رژیم اسراییل هیچ‌گاه بدون حمایت همه‌جانبه آمریکا حیات نخواهد داشت.

وی ادامه داد: شاید بتوان گفت که آمریکا تصمیم گرفته برای اعضای مدرسه سیاسی خاورمیانه زنگ تفریح بگذارد تا هر کسی هر کاری که دوست داشت انجام دهد.

لاریجانی تصریح کرد: رجال سیاسی آمریکا گاهی از ادبیاتی استفاده می‌کنند با این عنوان که نمی‌توانیم جلوی تحرکات اسراییل را بگیریم اما اگر اکنون آمریکا کاری به بازیگوشی اسراییل نداشته باشد، باید هزینه تشییع جنازه آن را هم بپردازد.

وی با بیان اینکه برخی می‌گویند اوباما می‌خواهد کاری کند، اما دیگران اجازه نمی‌دهند، اضافه کرد: این بیشتر توجیه‌ کننده برای وقت‌گیری است و حداقل می‌توان گفت خاصیتی برای خاورمیانه ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بااشاره به تئوری صلح که از سوی غربیها، آمریکا و گاه برخی کشورهای عربی مطرح شد، ادامه داد: نتیجه آن است که امروز فتح و محمود عباس دچار آن شده‌اند که نه راه پیش دارند و نه راه پس.

وی در ادامه به جنبش فتح اشاره کرد وافزود: جمهوری اسلامی ایران بارها گفته بود که فتح در این مسیر سازش راه اشتباه را انتخاب کرده است.

لاریجانی با بیان اینکه تحرک دیپلماتیک باید در راستای استراتژی درست باشد، اضافه کرد: استراتژی درست انتفاضه و جهاد است. وی تصریح کرد: نباید دچارغفلت شد که صرفا درون این دیپلماسی‌ها حقوق فلسطینی‌ها به دست می‌آید. حقوق این فلسطینی ‌ها را اگر در این دربارها به حراج نگذارند باید خدا را شاکر شد.

وی با تاکید بر اینکه قدرت از آن خداست نه آمریکا، گفت: لذا باید تصمیم جدی برای مقاومت گرفت.

لاریجانی با تاکید بر اینکه این جلسه سیمای مبارکی از وحدت را نشان می‌دهد، تصریح کرد: ملت ایران، رهبر انقلاب و همه قوا در حمایت از فلسطین هم‌ رای هستند.