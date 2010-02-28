به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و استقلال تهران در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ برتر عصر امروز(یکشنبه) در ورزشگاه آزادی برگزار شد. حاشیه‌های این دیدار را در زیر می خوانید:

* هواداران تیم فوتبال استیل آذین پس از اشتباه کیانوش رحمتی که منجر به گل برتری حریف شد، به شدت این هافبک آبی پوشان را تشویق کردند.

* وحید طالب لو پس از تعویض رحمتی، وی را در آغوش گرفت و به این بازیکن دلداری داد. گرچه پس از دریافت گل سوم استقلال، صمد مرفاوی به شدت به کیانوش رحمتی اعتراض کرد. رحمتی با پاس اشتباه باعث دریافت سومین گل استقلال شد.

* حسین کعبی پس از زدن گل سوم به سمت هواداران استیل آذین رفت و با کوبیدن به صورت خود شادی منحصر به فردی را انجام داد که هواداران استقلال که به این حرکت معترض بودند، علیه وی شعار دادند.

* پس از پایان 90 دقیقه دیدار دو تیم که با تساوی 4 بر 4 همراه بود، تماشاگران استقلال علیه فدراسیون فوتبال شعار دادند و به زمان برگزاری این مسابقه اعتراض کردند.

* تماشاگران تیم فوتبال استقلال هرکدام با نشان دادن اسکناس هزار و دو هزار تومانی به تورج حق وردی داور مسابقه، وی را پولکی خطاب می کردند. آنها همچنین از مسئولان فدراسیون فوتبال خواستار این بودند در دیدارهای آینده استقلال از داورانی استفاده شود که از تجریه بیشتری برخوردار باشند. شعارهای "وای به حالت داور - اگر استقلال ببازد" و " داور حیا کن - داوری را رها کن" از دیگر شعارهای آبی پوشان علیه داور این دیدار بود.

* طرفداران منتسب به تیم استقلال علیه عنایت رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال هم شعار داده و خواستار برکناری اش شدند.

* در 15 دقیقه اول وقت اضافه این دیدار زمانیکه گل برتری استیل آذین به ثمر رسید، هواداران این تیم با تشویق شدید تیم خود اعلام می کردند منتظر ششمین گل هستند.