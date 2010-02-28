نشست امنیت هسته ای 21 اسفند در واشنگتن برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینوا، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که نشست "امنیت هسته ای" با حضور شماری از سران کشورهای جهان در روزهای دوازدهم و سیزدهم ماه آینده میلادی در واشنگتن برگزار خواهد شد.

"رابرت گیبس" با بیان این مطلب از حضور "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در این نشست خبر داد و گفت : هدف از این نشست رایزنی درباره گامهایی است که جامعه بین الملل می تواند برای ایمن سازی و ممانعت از فعالیتهای تروریستی مرتبط با سلاحهای اتمی بردارد.

این در حالی است که آمریکا و روسیه در اوایل ماه جاری میلادی از امکان امضای توافقنامه کاهش تسلیحات هسته ای به عنوان جانشین پیمان استارت 1 سخن گفته اند.

در همین حال رورنامه یدیعوت آحارونوت در گزارش امروز یکشنبه خود نوشت که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ماه مارس به آمریکا می رود، اما در این دیدار با "باراک اوباما" دیدار نمی کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در نشست کمیته امور عمومی اسرائیل-آمریکا (AIPAC) که طی ماه آتی میلادی در واشنگتن برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.