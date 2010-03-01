دومین مدرسه بنیاد برکت گلستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این واحد آموزشی در پنج کلاس درس با حضور مسئولان استانی و شهرستان به بهره برداری رسید.

مدیرمل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان گفت: این مدرسه با 651 مترمربع زیربنای ساختمان آموزشی ، 11 کلاس درس واتاق جانبی با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع احداث شده است.

قربانعلی شیرزاد افزود: تامین اعتبار احداث این پروژه را موسسه بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) عهده دار بوده است.

این واحد آموزشی با حضور، شریف نیا معاون موسسه بنیاد برکت، نمایندگان سازمان نوسازی مدارس کشور و جمعی ازمردم روستای خاندوز سادات شهرستان آزاد شهرافتتاح شد.

گلستان 301 هزار دانش آموز در دو هزار و 850 مدرسه دارد.