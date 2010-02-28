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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۰۸

در فراخوانی عنوان شد؛

پاسداشت زبان فارسی در کمیسیون فرهنگی مجلس/ تاکید براجرای دقیق قانون

پاسداشت زبان فارسی در کمیسیون فرهنگی مجلس/ تاکید براجرای دقیق قانون

با توجه به هجوم گسترده واژه ها، اسامی و عناوین بیگانه در کشور و عدم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و آیین نامه های مربوطه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با فراخوان کلیه نهادهای مسئول به آسیب شناسی موضوع مبادرت نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی در این زمینه گفت: " مجلس شورای اسلامی در سال 1375 با تصویب قانونی در جهت حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم جهان اسلام دستگاه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و کلیه سازمانها، شرکتها را موظف کرد تا از به کار بردن کلمات و واژه های بیگانه در گزارشات، مکاتبات، سخنرانی ها خودداری کنند و از این واژه ها بر روی کلیه تولیدات داخل و تابلوها امتناع نمایند.

وی افزود: لکن متاسفانه به دلیل فقدان عزم جدی و وجود برخی موانع نظری و نرم افزاری یا قانونی وبعضی موانع اجرایی و متولی نداشتن زبان فارسی این قانون به درستی اجرا نمی گردد و در نتیجه هر روز بیش از گذشته شاهد رواج واژه های بیگانه در کشور هستیم.

آرین منش درادامه اظهارداشت: دراین جلسه نمایندگان وزارتخانه های فرهنگ وارشاد اسلامی، راه و ترابری، سازمان صدا و سیما، شهرداری تهران، نیروی انتظامی، ثبت شرکتها و فرهنگستان زبان و ادب فارسی حضور داشتند و گزارشی ازعملکرد خود را به کمیسیون ارائه کردند ضمن تاکید براجرای دقیق قانون، مقرر گردید درجلسه آتی نقایص یا خلاء های قانونی و پیشنهادات سازمانهای مسئول جهت اجرای دقیق به کمیسیون ارائه گردد.

کد مطلب 1043117

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