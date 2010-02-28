پاسداشت زبان فارسی در کمیسیون فرهنگی مجلس/ تاکید براجرای دقیق قانون

به گزارش خبرگزاری مهر، آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی در این زمینه گفت: " مجلس شورای اسلامی در سال 1375 با تصویب قانونی در جهت حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم جهان اسلام دستگاه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و کلیه سازمانها، شرکتها را موظف کرد تا از به کار بردن کلمات و واژه های بیگانه در گزارشات، مکاتبات، سخنرانی ها خودداری کنند و از این واژه ها بر روی کلیه تولیدات داخل و تابلوها امتناع نمایند.

وی افزود: لکن متاسفانه به دلیل فقدان عزم جدی و وجود برخی موانع نظری و نرم افزاری یا قانونی وبعضی موانع اجرایی و متولی نداشتن زبان فارسی این قانون به درستی اجرا نمی گردد و در نتیجه هر روز بیش از گذشته شاهد رواج واژه های بیگانه در کشور هستیم.

آرین منش درادامه اظهارداشت: دراین جلسه نمایندگان وزارتخانه های فرهنگ وارشاد اسلامی، راه و ترابری، سازمان صدا و سیما، شهرداری تهران، نیروی انتظامی، ثبت شرکتها و فرهنگستان زبان و ادب فارسی حضور داشتند و گزارشی ازعملکرد خود را به کمیسیون ارائه کردند ضمن تاکید براجرای دقیق قانون، مقرر گردید درجلسه آتی نقایص یا خلاء های قانونی و پیشنهادات سازمانهای مسئول جهت اجرای دقیق به کمیسیون ارائه گردد.