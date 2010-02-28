شکست آمریکا در جدایی سوریه از ایران/اتحاد دمشق و تهران ناگسستنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی در گفتگو با روزنامه جروزالم پست به وجود رابطه دوستانه خدشه ناپذیر بین ایران و دمشق اعتراف کرد.

وی در واکنش به دیدار اخیر روسای جمهوری ایران و سوریه در دمشق، این رویداد را نشانه ای بر وجود اتحاد ناگسستنی بین دو کشور در منطقه دانست و خاطرنشان کرد: سوریه قصد ندارد راه خود را از ایران جدا کند.

وی در عین حال به هشدار "محمود احمدی نژاد" درباره پایان کار رژیم صهیونیستی در صورت تکرار اشتباهات گذشته این رژیم، اشاره کرده و گفت که این مسئله حاکی از ارتباط تنگاتنگ دو کشور و بیانگر این واقعیت است که تلاشهای آمریکا برای ایجاد فاصله بین تهران و دمشق بی نتیجه بوده است.

به گفته این مقام صهیونیست، دیدار روسای جمهوری ایران و سوریه نشان داد که سوریه درباره جدایی ناپذیری بین دو کشور چقدر جدی است و مذاکرات انجام شده توسط مقامهای آمریکایی نتوانسته در دیدگاه این کشور نسبت به ایران تغییری ایجاد کند.

وی در ادامه یادآور شد که سوریه هرگز از امکان جدایی خود از ایران سخن نگفته و مذاکره با دمشق به عنوان متحد تهران در منطقه، برای حل و فصل کردن اختلافات موجود ضروری است.

خاطرنشان می شود که رئیس جمهوری سوریه در واکنش به درخواست وزیر امور خارجه آمریکا از کشورش برای فاصله گرفتن از ایران در حضور احمدی نژاد خطاب به کلینتون گفت: از دیگران می خواهیم درباره منطقه و تاریخمان به ما درس ندهند، ما مصلحت خودمان را بهتر ازدیگران می دانیم.