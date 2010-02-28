تشویق کادر فنی و بازیکنان استقلال پس از شکست/ سقوط استیلی!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و استقلال تهران در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ برتر عصر امروز(یکشنبه) در حالی با پیروزی 5 بر 4 استیل آذین به پایان رسید که تماشاگران منتسب به تیم فوتبال استقلال همچنان علیه داور مسابقه شعار می دادند.

دیگر حاشیه‌های این مسابقه را در زیر می خوانید:

* هواداران تیم فوتبال استقلال تهران در پایان این مسابقه به شدت کادر فنی و بازیکنان تیم خود را تشویق کردند و نفرات این تیم را با تعصب خواندند.

* حمید استیلی در پایان این دیدار و درحالیکه قصد ورود به رختکن تیمش را داشت، روی پله ها لیز خورد که بیگ زاده وی را گرفت تا به زمین نخورد.

* مسئولان ورزشگاه اجازه نمی دادند امیر شاپورزاده عموی خود را به رختکن ببرد که با وساطت مسئولان استیل آذین این مشکل حل شد.

* علی کریمی و مهدی مهدوی کیا پس از پایان این مسابقه به شدت مورد تشویق طرفداران استیل آذین قرار گرفتند.

* پس از به ثمر رسیدن گل برتری استیل آذین یکی از هواداران این تیم بیهوش شد و به بیمارستان انتقال یافت.