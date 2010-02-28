از این شکست ناراحت نیستم / قسمت نبود در جام حذفی قهرمان شویم

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی پس از شکست 5 بر 4 تیمش برابر استیل آذین با بیان این مطلب افزود: از بازیکنانم تشکر می کنم و به آنها خسته نباشید می گویم. تیم ما خسته از یک سفر طولانی و بازی سنگین مقابل استیل آذین قرار گرفت. با این حال بازیکنانم با تمام وجود بازی کردند. امیدوارم در آینده هم به همین صورت بازی کنند.

وی که تیمش در بازی امروز سه بار روی شروع مجدد دروازه اش باز شد در خصوص این نقطه ضعف گفت: شما که ایراد می گیرید فکر می کنید ما 10 روز زمان داشتیم تا برای این بازی آمده شویم؟ ما دو روز فرصت داشتیم و با دو جلسه تمرین به مصاف این تیم آمدیم با این حال به بازیکنانم گوشزد کردم که با حضور مهدوی‌کیا باید مراقب ضربات ایستگاهی تیم استیل آذین باشند اما روی چند اشتباه دروازه مان باز شد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تغییر نتیجه از شکست 3 بر یک به پیروزی 4 بر 3 را نشان دهنده توانایی بالای تیمش دانست و گفت: اگر می خواستیم پیروز از زمین خارج شویم باید در 90 دقیقه کار را تمام می کردیم که ساق های خسته بازیکنان شادابی را از آنها گرفته بود.

مرفاوی در خصوص ناکامی تیمش در دستیابی به قهرمانی در جام حذفی گفت: فوتبال همین است. ما تلاش مان را کردیم اما انگار قسمت نبود که پیروز شویم.

سرمربی آبی پوشان خاطرنشان کرد: فکر می کنید چرا امروز از بازیکنانم تشکر می کنم. چون از تمام وجودشان بهره گرفتند تا در جام حذفی به نتیجه برسند اما در اینگونه مسابقات یک تیم باید برنده شود. با این حال من ناراحت نیستم چرا که اعتقاد دارم در فوتبال تیمی به جام نرسد طبیعی است.

مرفاوی از اظهار نظر در مورد عملکرد داوری خودداری کرد و گفت: اگر بگویم داوری بد بود می گویند چون تیمش باخته انتقاد می کند. اما تاکید می کنم ما مستحق باخت نبودیم. یک گل را خودمان زدیم و یک گل را هم بازیکنمان به بازیکن حریف پاس داد. در مقابل ما چهار گل واقعی زدیم.

خبرنگاری از مرفاوی پرسید "چرا زمانی که 4 بر 3 پیش افتاده بودید با یک تعویض روی به بازی تدافعی نیاوردید"؟ سرمربی استقلال در پاسخ گفت: در حالی که چهار دقیقه از بازی باقی مانده بود می خواستیم صادقی را به زمین بفرستیم و حتی او را صدا زدیم اما زمانی که قصد نوشتن برگه تعویض را داشتیم گل خوردیم و صلاح ندیدیم تعویض کنیم. چرا که منتظر وقت اضافه بودیم و ببینیم روند بازی چه می شود.

مرفاوی در پایان گفت: به نظر من استیل آذین نسبت به دو بازی رفت و برگشت تغییر زیادی نکرده بود و تنها مهدوی کیا به این تیم اضافه شد که این بازیکن در نیمه اول تیم ما را آزار داد اما در نیمه دوم او را مهار کردیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و استیل آذین در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی عصر یکشنبه با پیروزی 5 بر 4 استیل آذین به پایان رسید.