بیانیه حمایت کاشانی از تیم ملی/ چهارشنبه همه می آییم

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه حبیب کاشانی به این شرح است:

« فوتبال دوستان عزیز، هواداران خونگرم پرسپولیس

ضمن تبریک ایام خجسته میلاد نبی مکرم اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع)، بدینوسیله از ابراز لطف و محبت همیشگی شما بزرگواران به ویژه آن گروه از عزیزانی که بعد از اظهار نظر اینجانب در مورد افراد واجد شرایط دعوت نشده به تیم ملی، با حقیر تماس گرفتید و یا از طریق سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس)، اعلام حمایت نمودید، تخصیصا از آن عده از دوستانی که در این باره از بنده گله‌مند شدند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.

همه شما عزیزان و بزرگواران نیک می دانید، اینجانب به عنوان یک سرباز نظام مقدس جمهوری اسلامی، از قضا چند سالی توفیق خدمتگزاری در فوتبال را نیز پیدا کردم، همیشه و در همه شرایط تلاش کردم و آنچه در توان داشتم در طبق اخلاص گذاشتم تا به حول و قوه الهی فوتبال ملی و باشگاهی ما، در همه عرصه ها، سر آمد همگان قرار گیرد.

همه اهل فن و دست اندرکار فوتبال نیک می دانند همیشه حمایت از همه ارکان تیم ملی فوتبال اعم از فدراسیون، سازمان لیگ، مسئولان و کادر فنی به ویژه بازیکنان عزیز آن را منصرف از نامی که دارند به عنوان یک تکلیف ملی و انقلابی انجام دادم این بار نیز با همین اعتقاد و آرزو آن گله را مطرح کردم که تیم ملی تنها و تنها جای کسانی است که جزو برترین ها هستند. اگر چه بر این باور نیز هستم که نظر مسئولان و دست اندرکاران تیم ملی اولی بر نظر دیگران از جمله حقیر می باشد.

در خاتمه یکبار دیگر ضمن حمایت همه جانبه از تیم ملی، از خداوند بزرگ موفقیت روزافزون این تیم را مسئلت می نمایم و در روز چهارشنبه به عنوان یک هوادار تیم ملی، همراه و همگام با دهها هزار نفر از تماشاگران خوب و فهیم از جمله طرفداران با غیرت و با تعصب تیم همیشه سرافراز پرسپولیس ، در استادیوم آزادی به تشویق دلاور مردان تیم ملی خواهم پرداخت.»