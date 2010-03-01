لایروبی مسیر قنات دانشگاه تهران به دلیل مشکلات مالی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیتهای عمرانی اعم از ساختمان سازی که در سطح شهر انجام می شود بر روی قناتها تاثیر سوء دارد. چندی پیش رضا قاسمی مدیرکل پیشتیبانی و طرحهای عمرانی دانشگاه تهران خبر داد که به دلیلی از این دست تعدادی حلقه از چاههای قنات دانشگاه تهران در حوالی پل حکیم دچار مشکل شده و سد کوچکی در قنات ایجاد شده است.

در پی این مشکل حدود 50 لیتر در ثانیه از آب قنات دانشگاه تهران که از فرحزاد سرچشمه می گیرد و وارد پردیس مرکزی دانشگاه تهران می شود هدر رفته و وارد فاضلاب شهری می شود. این اتفاق منجر به مذاکره دانشگاه تهران با شهرداری تهران شد تا از هرز رفت آب در زیر پل حکیم جلوگیری شود.

در پی مذاکرات دانشگاه تهران با شهرداری، مدیرکل پشتیبانی و طرحهای عمرانی دانشگاه تهران از دستور مستقیم دکتر قالیباف برای لایروبی، کول گذاری و طوقه چینی این حلقه چاهها خبر داد.

رضا قاسمی اکنون که به گفته وی 5/1 ماه از لایروبی مسیر قنات دانشگاه تهران در قسمت جنوبی پل حکیم می گذرد از توقف این عملیات طی چهار روز گذشته خبر داد.

مدیرکل پشتیبانی و طرحهای عمرانی دانشگاه تهران در گفتگو با مهر گفت: "قرار بود پیمانکار زیر نظر شهرداری منطقه 2 کار را ادامه دهد تا دانشگاه تهران بتواند قبل از عید از آب قنات بهره برداری کند اما ظاهرا به دلیل مشکلات مالی از چهار روز پیش کار متوقف شده است."

وی افزود: "لایروبی 4 حلقه چاه در قسمت جنوبی پل حکیم که مربوط به قناتی می شود که از فرحزاد سرچشمه می گیرد انجام شده است."