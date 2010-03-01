به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی‌زاده بعد از ظهر یک‌شنبه در دوازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش که در تالار امام رضا‌(ع) استانداری قم بر‌گزار شد بر لزوم تجلیل از مقام معلمان باز نشسته تأکید کرد و گفت یادمان نرود مدیون تلاش این اشخاص هستیم و با دلجویی وحضور در منزلشان آنان را خوشنود کنیم.



وی خاطر نشان کرد: به دلیل حفظ جایگاه رفیع معلمان مدیران موظفند با آغوش باز پذیرای معلمان در روز ملاقات مردمی با‌شند و با پذیرایی گرم از آنها به رفع مشکلاتشان اقدام کنند.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در ادامه با بیان اینکه نقش معلمان را در گذشته و فردای هیچ ملتی نباید نادیده بگیریم اظهار داشت‌: معلمان نقطه اصلی و پایه‌گذار هویت بخشی در چندین نسل بعد از خود هستند وموجب تأثیر‌گذاری فراوانی در فرهنگ جامعه می‌شوند.



وی با اشاره به بیانات امام راحل در مورد شغل معلمی بیان داشت‌: همانگونه که کار ائمه روشنگری و هدایت انسان از تاریکی به روشنایی بود معلمان نیز با ادامه دادن راه ایشان همواره تلاش می‌کنند تا با نجات فردی از جاهلیت و رساندن به اوج معرفت او را از تاریکی و ظلمت گمراهی نجات دهند و به روشنی صبح او را برسانند تا طلوع خورشید را نظاره‌گر باشند.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با بیان اینکه معلمان باعث افتخار هرجامعه‌ای هستند تصریح کرد: امروز نقش تأثیرگذاری معلمان بیش از گذشته در کرسی‌های علمی دیده می‌شود و این حاصل خیزش و جهد خستگی ناپذیر آنان در ترویج علم و دین است.



حاجی‌زاده بهترین تعریف از معلمی را عشق عنوان کرد و افزود: همانگونه که شهید رجایی گفته است معلمی شغل نیست عشق است و هر کسی به دنبال شهرت و منافع مادی است به دنبال کار دیگری باشد.



وی تأکید کرد جهت تجلیل از مقام معلم باید به دو رویکرد دولتی و مردمی و دو بعد محتوایی و فرهنگی توجه کنیم و دست یابی به این امر با نهادینه کردن تجلیل از مقام معلم بین مردم و دستگاه‌ها و آذین‌بندی شهر در بزرگداشت هفته معلم محقق می‌شود.



حاجی‌زاده با بیان اینکه مدیران دستگاه‌ها با حضور خود در مدارس و دلجویی از مدیران به تجلیل از این قشر زحمتکش بپردازند بیان داشت: برای هر دستگاهی مدرسه‌ای انتخاب شود تا از موازی کاری پرهیز شود.



وی در پایان سخنان خود به دستگیری عبدالمالک ریگی اشاره کرد و افزود: ریگی جوانی بود که در دام شیطان گرفتار شده بود و دشمن با پشتیبانی سیاسی و امنیتی، او را به اهرمی جهت دستیابی به اهداف شوم خود تبدیل کرده بود.