تشکیل شورای هماهنگی مدیریت بحران در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عرفانیان شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری نیز به عنوان واحد سازمانی رسمی در تصمیم سازی و اجرای صحیح تصمیمات آن در راستای امور راهبردی ملی وظایف خود را ایفا می کند.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: شورای عالی مدیریت بحران در کشور به ریاست رئیس جمهور و قائم مقامی وزیر کشور و شورای هماهنگی مدیریت بحران نیز به ریاست معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت کشور و جمعی از معاونین وزرا و دستگاه های ذیربط با 14 کارگروه تخصصی ملی تشکیل می شود.

عرفانیان افزود: در استانها و شهرستانها نیز شورای هماهنگی مدیریت بحران با عضویت دستگاه های ذیربط به ریاست استاندار و فرماندار تشکیل می شود.

وی تصریح کرد: بحران شامل شرایطی می شودکه در عملکرد های طبیعی و انسانی به طور ناگهانی و یا غیرقابل کنترل به وجود می آید و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد.