پرداخت تسهیلات خوداشتغالی به مهارت آموختگان فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست سازمان فنی و حرفه ای از برنامه ریزی برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به همه مهارت آموختگان فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: تمامی دارندگان گواهینامه‌های مهارتی فنی و حرفه ای از تسهیلات خوداشتغالی برخوردار می شوند.

امیرمحمد پرویز که در نشست با مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) سخن می گفت، اظهار داشت: به منظور تبدیل مهارت به شغل و فراهم کردن فرصتهای اشتغال در کشور بر اساس تفاهم نامه این سازمان با صندوق مهر امام رضا(ع)، تمام افرادی که آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا می گیرند و با دریافت گواهینامه مهارت صلاحیت حرفه ای آنها تأیید می شود، برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی به این صندوق معرفی می شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه مهارت آموزی نقش تأثیرگذاری در توانمندسازی افراد برای ایجاد اشتغال پایدار دارد، ضروری است امکانات و منابع مالی در اختیار کسانی قرار گیرد که مهارتهای آموزش فنی و حرفه ای را در خصوص آن شغل فرا گرفته باشند در همین راستا زمینه اعطای وامهای خوداشتغالی به این افراد فراهم شده است.

افراد با طرح توجیهی به مراکز فنی و حرفه ای بروند

وی با بیان شرایط دریافت این تسهیلات، گفت: افرادی که در یک زمینه شغلی دارای گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای باشند و بتوانند یک طرح توجیهی برای ایجاد شغل در زمینه مربوط ارائه دهند، می توانند با مراجعه به ادارات کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سراسر کشور درخواست خود را پیگیری نمایند.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای هدایت مهارت آموختگان به سمت کارآفرینی، بازار کار و کاهش نرخ بیکاری از سوی سازمان صورت گرفته است چرا که بر این باوریم هر مهارت آموخته باید بتواند یک شغل ایجاد کند.

حرکت به سمت تعاملات بین المللی در مهارت آموزی

همچنین سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نشست با نماینده دانشگاه برلین و عضو پروژه شهرهای جوان، از رویکرد های جدید این سازمان در برقراری تعاملات بین المللی برای مهارت آموزی خبر داد.

امیرمحمد پرویز افزود: باتوجه به تغییرات سریع فن آوری در جهان و لزوم به کارگیری این فن آوریها در بخشهای مختلف کشور، سازمان فنی و حرفه ای به عنوان متولی مهارت آموزی در کشور به سهم خود به دنبال تدوین برنامه های آموزشی مبتنی بر فن آوریهای پیشرفته است و به همین منظور به دنبال رویکردهای بین المللی و استفاده از تجربیات سایر کشورها در ارائه آموزش های فنی و حرفه ای است.

وی با اشاره به بخشی از برنامه های منشور کاری وزارت کار، تصریح کرد: بررسی و ارتقای استانداردهای نظام آموزشهای مهارتی همسو با استانداردهای جهانی یکی از برنامه های عملیاتی منشور جدید وزارت کار در زمینه توسعه سرمایه های اجتماعی و نیروی انسانی است که سازمان در این زمینه در حال مذاکره با بسیاری از دانشگاهها، مراکز علمی و اتاقهای صنایع و بازرگانی در کشورهای مختلف است تا بتواند در زمینه جدیدترین فن آوریهای روز دنیا همکاریهای آموزشی داشته باشد.

دوره های مبتنی بر فناوریهای نو در سبد آموزشی

پرویز بیان کرد: این آمادگی در سازمان وجود دارد تا با توجه به توانمندیها و ظرفیتهایی که در 2 بخش سخت افزاری و نرم افزاری، دوره های آموزشی مورد نیاز پروژه هایی را که بر مبنای فن آوریهای نو در کشور اجرا می شوند را در سبد آموزشی خود قرار دهد.