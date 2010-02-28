تصمیم نوری المالکی برای ائتلاف با کردها پس از انتخابات پارلمانی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رادیو نوا، نوری المالکی در پاسخ به سئوالی درباره تصمیم خود برای تشکیل ائتلاف با فهرست کردستان عراق پس از انتخابات پارلمانی آتی، گفت: تشکیل فراکسیون اکثریت برای تشکیل دولت یک ضرورت است و به سبب نقش اساسی برادران کُرد در دولت سازی، ما از آنها بی نیاز نیستیم.



وی خاطر نشان کرد : به سبب روابط حسنه و تاریخی که با آنها داریم، روند سیاسی و وحدت ملی به حمایت آنها نیاز دارد.



انتخابات پارلمانی عراق قرار است هفتم مارس(شانزدهم اسفند) برگزار شود.



این در حالی است که کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده است گزارش مربوط به دلایل رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات را منتشر خواهد کرد.

این نامزدها به سبب آنکه مشمول قانون پاکسازی بعثی ها شده بودند، حق شرکت در انتخابات را پیدا نکرده اند؛ صالح المطلک و ظافر العانی از مطرح ترین این افراد رد صلاحیت شده هستند که البته تهدید کرده بودند در صورت رد صلاحیت آنها، عراق به دوران خشونت و ترور بازخواهد گشت.