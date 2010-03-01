افزایش مدت اقامت مسافران نوروزی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به منظور اطلاع رسانی مناسب به زائران و گردشگران سایت ستاد تسهیلات سفرهای خراسان رضوی به صورت جامع در حال طراحی و راه اندازی است.

جانشین ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی خراسان رضوی اظهار داشت: نظارت در تمامی زمینه ها از جمله عرضه مواد خوراکی، مراکز اقامتی و کیفیت خدمات دهی آنها، حمل و نقل درون شهری و برون شهری توسط دستگاه های مسئول و با حضور ناظران مجامع صنفی متخلف با لباس های مشخص انجام می پذیرد.

حسین پور افزود: نوروز گذشته هفت میلیون و 300 هزار نفر شب اقامت زایران در مشهد را داشتیم که امسال بسیار بیش از این برآورد می شود.

وی تاکید کرد: در این راستا مانند سال های گذشته بروشورهایی برای راهنمایی زائران در مبادی ورودی شهر توزیع می شود.

جانشین ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تصادفات منجر به فوت در نوروز 88 نسبت به سال قبل از آن 45 درصد کاهش داشته در حالی که تعداد مسافران نوروزی بیش از 30 درصد نسبت به سال 87 افزایش یافته بود.

