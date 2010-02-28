مستحق باخت نبودیم / خستگی در کار تیم تاثیر منفی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سید صالحی مهاجم تیم فوتبال استقلال پس از شکست 5-4 مقابل استیل آذین ضمن بیان این مطلب افزود: ما به هیچ وجه شایسته شکست نبودیم و پس از اینکه 3-1 از حریف عقب افتادیم، فوتبال هجومی را به نمایش گذاشتیم و حتی بازی را به تساوی کشاندیم ولی فکر می کنم با تمام تلاشی که برای پیروزی در این دیدار داشتیم امروز قسمت نبود تا تیم پیروز این میدان باشیم.

وی اضافه کرد: با اینکه روز پنج شنبه و پس از یک سفر طولانی و خسته کننده به تهران رسیدیم اعتقاد دارم بازیکنان استقلال فوتبال قابل قبولی را ارائه کردند و می توانستیم برنده این مسابقه باشیم.

سید صالحی افزود: به نظر من بارش باران و لغزندگی زمین مسابقه هم روی کیفیت کار تیم ما تاثیر داشت و اجازه نداد تا بازی همیشگی خود را به نمایش بگذاریم.

مهاجم استقلال تصریح کرد: به نظر من ما گل پنجم را روی ضد حمله و غافلگیری خط دفاع دریافت کردیم و استیل آذین در وقت های اضافه موقعیت چندانی برای گلزنی بدست نیاورد.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و استیل آذین در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی عصر یکشنبه با پیروزی 5 بر 4 استیل آذین به پایان رسید.