اشتباهات داور به ضرر استقلال رقم خورد / مهارت کعبی بیشتر از داور بود

هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد تیم داوری در دیدار تیم‌های فوتبال استقلال با استیل آذین در چارچوب رقابت‌های جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در روزی که 2 کمک داور این مسابقه(رضا سخندان و علیرضا یزدانی) بدون اشتباه بودند و حتی گل پنجم استقلال به درستی توسط سخندان آفساید اعلام شد، تورج حق وردی داور این مسابقه اشتباهاتی داشت که به ضرر آبی پوشان شد.

وی با بیان اینکه تورج حق وردی در نشان دادن کارت‌های زرد در این دیدار درست عمل کرد، افزود: داور در نشان دادن هر دو کارت قرمز به بازیکنان استقلال (شکوری و اکبرپور) سختگیری کرد زیرا قانوگذار نیروی زیاد در انجام خطا را عامل اخراج می داند.

کارشناس داوری کشورمان همچنین در مورد خطای مهدوی کیا روی مجیدی در نیمه نخست تاکید کرد: مهدوی کیا در آن صحنه طوری بین پاهای مجیدی گام برداشت که بازیکن استقلال را سرنگون کند و در انجام این کار موفق بود وی داور مسابقه در آن صحنه یک پنالتی مسلم به سود آبی پوشان را نادیده گرفت.

وی ادامه داد: شاید عمده ترین و تاثیرگذارین اشتباه حق وردی در این مسابقه، لحظه ای بود که حسین کعبی توانست با ایجاد یک صحنه مصنوعی داور را برای گرفتن یک خطای پنالتی به سود استیل آذین فریب دهد، خطایی که هرگز اتفاق نیفتاد.

نصیرزاده در این خصوص گفت: این بازیکن قدیمی فوتبال، در یک اقدام کاملا مهندسی شده به محض رسیدن به پای بازیکن حریف آنچنان خود را به زمین زد که ممکن بود بسیاری از داوران دیگر را هم فریب دهد و این مسئله به مفهوم جلو افتادن مهارت بازیکنان ایران از داوران است. در مجموع باید گفت مهارت کعبی بیشتر از داور مسابقه بود.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و استقلال در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور که عصر امروز با قضاوت تورج حق وردی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، با برتری 5 بر 4 استیل آذین همراه بود.