  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۹

رونمایی از پنج کتاب تفسیری امام موسی صدر در مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: پنج کتاب تفسیری اثر امام موسی صدر در همایش بین المللی "امام موسی صدر، انسان عقل و اخلاق" رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد به نقل از دانشگاه فردوسی، "تاملی دیگر در قرآن و تفسیر"، "تفسیر سوره اخلاص"، "تفسیر سوره ناس و فلق"، "تفسیر سوره قدر" و "تفسیر سوره تکاثر" عناوین این مجموعه آثار هستند که شامگاه یکشنبه در همایش بین المللی امام موسی صدر در دانشگاه فردوسی مشهد رونمایی شد.

کتاب "تأملی دیگر در قرآن و تفسیر" شامل دو بخش "درباره تفسیر قرآن" و "قرآن معجزه جاودان" است که با ترجمه "مهدی فرخیان" و "علیرضا محمودی" با تیراژ سه هزار نسخه منتشر شده است.

کتابهای "تفسیر سوره اخلاص" که شامل تفسیر اخلاص یک و دو است "تفسیر سوره تکاثر" که شامل "تفسیرتکاثر، مقام رسالت و ولایت" است "تفسیر سوره قدر" که شامل تفسیریک، دو و سه است "تفسیر سوره ناس و فلق" که شامل تفسیر سوره ناس و سوره فلق است با ترجمه مهدی فرخیان برای اولین بار هر کدام با تیراژ سه هزار نسخه توسط انتشارات مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر منتشر شده است.


کد مطلب 1043162

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها