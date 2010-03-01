رونمایی از پنج کتاب تفسیری امام موسی صدر در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد به نقل از دانشگاه فردوسی، "تاملی دیگر در قرآن و تفسیر"، "تفسیر سوره اخلاص"، "تفسیر سوره ناس و فلق"، "تفسیر سوره قدر" و "تفسیر سوره تکاثر" عناوین این مجموعه آثار هستند که شامگاه یکشنبه در همایش بین المللی امام موسی صدر در دانشگاه فردوسی مشهد رونمایی شد.

کتاب "تأملی دیگر در قرآن و تفسیر" شامل دو بخش "درباره تفسیر قرآن" و "قرآن معجزه جاودان" است که با ترجمه "مهدی فرخیان" و "علیرضا محمودی" با تیراژ سه هزار نسخه منتشر شده است.

کتابهای "تفسیر سوره اخلاص" که شامل تفسیر اخلاص یک و دو است "تفسیر سوره تکاثر" که شامل "تفسیرتکاثر، مقام رسالت و ولایت" است "تفسیر سوره قدر" که شامل تفسیریک، دو و سه است "تفسیر سوره ناس و فلق" که شامل تفسیر سوره ناس و سوره فلق است با ترجمه مهدی فرخیان برای اولین بار هر کدام با تیراژ سه هزار نسخه توسط انتشارات مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر منتشر شده است.



