توسعه سیستمهای آبیاری مدرن در بخش کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور شامگاه یکشنبه در سفر به روستای آق قلعه شهرستان سرعین اظهار داشت: کشاورزان استان اردبیل باید با بهره گیری از یارانه دولتی به صورت گروهی یا انفرادی به توسعه سیستمهای مدرن آبیاری در مزارع خود اقدام کنند.

وی از پرداخت یارانه های دولتی 70 درصدی برای اجرای این طرحها خبر داد و افزود: دولت از این اقدامات اساسی حمایت کرده و چنانچه کشاورزان به طور گروهی مبادرت به ایجاد سیستمهای آبیاری مدرن نمایند تا 70 درصد هزینه طرح را دولت در قالب یارانه تقبل و پرداخت خواهد کرد.

استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: کشاورزانی هم که به طور انفرادی به ایجاد سیستمهای آبیاری مدرن اقدام کنند تا 50 درصد از یارانه دولتی برخوردار خواهند شد.

وی با اشاره به اقدامات و پیگیریهای انجام یافته برای تعیین و اختصاص حقابه استان از سد خدا آفرین و رود قزل اوزن، بر ضرورت تسریع در روند احداث سدهای معیشتی به منظور حمایت از بخش کشاورزی، اشتغالزایی و رشد تولید ثروت در منطقه طی سال آینده تاکید کرد.

حقیقت پور همچنین تجهیز همه مناطق شهرستان سرعین را برای جذب بیشتر گردشگر یاد آور شد و اضافه کرد: کار شبکه گذاری گاز رسانی به چهار روستای این شهرستان انجام شده و به زودی تزریق گاز به این شبکه آغاز می شود.

وی با اشاره به اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای لاینینگ کانال آبرسانی به منظور جلوگیری از هدر رفت آب ابراز داشت: اعتباری نیز از بودجه سال آینده استان برای طرحهای هادی روستایی این شهرستان در نظر گرفته شده که پس از تهیه طرح لازم، اتمام گازرسانی و آبرسانی به این روستا اختصاص می یابد.

استاندار اردبیل از امکان سنجی احداث سد معیشتی در روستای آق قلعه در آینده ای نزدیک خبر داد و خاطرنشان کرد: در صورتی که مطابق ضوابط موجود، این روستا واجد شرایط تأسیس دهیاری تشخیص داده شود به تحقق این امر نیز کمک خواهیم کرد.