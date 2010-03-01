تعرفه واردات خودروهای خارجی 70 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا اسدالهی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه خودروسازان داخلی در چند سال گذشته باید با افزایش سطح کیفی محصولات خود قدرت رقابت با انواع محصولات خارجی را در خود ایجاد می کردند اما اقدام مطلوبی در این زمینه انجام ندادند لذا کاهش تعرفه واردات خودروهای خارجی تلنگری به خودروسازان داخلی است تا بازنگری در محصولات خود ایجاد کنند.

نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اسداللهی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی نیز پیشنهادات کمیسیون کشاورزی در کمیسیون تلفیق مصوب شد، گفت: در این رابطه قرار شد در زمان برداشت محصول، ورود محصولات خارجی با تعرفه پایین انجام نشود.

اسدالهی افزود: قیمت پیشنهادی دولت در لایحه بودجه به ازای هر بشکه نفت 65 دلار با بررسی های همه جانبه و کارشناسی در کمیسیون مورد موافقت قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پارسال میانگین فروش هر بشکه نفت بالای 63 دلار بوده که بر این اساس بستن بودجه بر مبنای نفت با قیمت هر بشکه 65 دلار کاملا منطقی بنظر می رسد.

نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته بودجه پارسال بر مبنای هر بشکه 37.5 دلار بسته شده بود که بیش از اینها ظرفیت داشت.