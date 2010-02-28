به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "مستقبل العراق"، سید عمار الحکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و رهبر ائتلاف ملی، یکی از بزرگترین ائتلافهای شرکت کننده در انتخابات آتی بر ضرورت راهیابی نامزدهای شایسته و امانتدار به پارلمان این کشور برای دفاع از مسائل و حقوق مردم و ایجاد توسعه فراگیر تاکید کرد.
وی که به استان المثنی سفر کرده است، در جمع مردم این استان گفت : ما وظیفه داریم تا در تبعیت از رهنمودهای مرجعیت عالی دینی که در آیت الله العظمی علی سیستانی تبلور یافته است، شرکت گسترده ای در انتخابات داشته باشیم و نامزدهایی را انتخاب کنیم که بتوانند در راه خدمت به شهروندان و دفاع از محرومان و مظلومان گام بردارند.
وی خاطر نشان کرد : مسئولیت بزرگی بر عهده ما است تا آرمانها و آرزوهای قشرهای مختلف مردم را محقق کنیم.
حکیم گفت : ما خواهان کسانی هستیم که مفسدان را تحت پیگرد قرار دهند و خود را وقف خدمت مخلصانه به مردم کنند .
انتخابات پارلمانی عراق قرار است هفتم مارس(شانزدهم اسفند)برگزار می شود.
حکیم تاکید کرد:
لزوم انتخاب نامزدهای اصلح/ اولویت دفاع از حقوق مردم و توسعه فراگیر
رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق امروز، انتخاب نامزدهای اصلح و امین را در انتخابات آتی پیرو رهنمودهای مرجعیت عالی دینی ضروری دانست و بر مشارکت گسترده مردم عراق در این رویداد سرنوشت ساز تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "مستقبل العراق"، سید عمار الحکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و رهبر ائتلاف ملی، یکی از بزرگترین ائتلافهای شرکت کننده در انتخابات آتی بر ضرورت راهیابی نامزدهای شایسته و امانتدار به پارلمان این کشور برای دفاع از مسائل و حقوق مردم و ایجاد توسعه فراگیر تاکید کرد.
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