نظارت 50 کشور بر انتخابات پارلمانی عراق/ احتمال اعزام ناظرانی از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، "کریم التمیمی" عضو این کمیساریا، اعلام کرد بیش از 400 ناظر از حدود پنجاه کشور جهان از جمله از اروپا بر انتخابات آتی نظارت خواهند کرد که تعداد این افراد به سبب تمایل بسیاری از دستگاههای مسئول نظارت بر انتخابات قابل افزایش است.

وی درادامه اظهاراتش اعلام کرد: این کشورها چه از طریق ناظرانی که اعزام خواهند کرد یا از طریق سفارتخانه هایشان در عراق بر روند برگزاری انتخابات نظارت خواهند کرد.

به گفته وی، اتحادیه عرب نیزبا اعزام هیئتی 68 نفره که طی روزهای آینده وارد عراق می شوند برانتخابات پارلمانی نظارت خواهد کرد.

هاشم حسن تحلیلگر سیاسی عراقی معتقد است وجود این تعداد زیاد ناظران بین المللی در انتخابات پارلمانی آتی به آن مشروعیت می بخشد و صحت و سلامت آن را تضمین می کند.

این تحلیلگر احتمال اعزام ناظرانی از ایران به عراق برای نظارت بر انتخابات آتی را بعید ندانست.

کریمی التمیمی عضو کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق نیز در این باره گفت کمیساریا از نظارت هیچ سازمان بین المللی بر انتخابات عراق در صورتی که در زمینه نظارت بر انتخابات در سطح بین المللی به رسمیت شناخته باشد، مانع نخواهد شد.